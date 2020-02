Epidémie de coronavirus : l'OMS décrète l'urgence internationale

L’OMS a tranché. Après des jours d’hésitation, l’Organisation mondiale de la santé a finalement qualifié jeudi 30 janvier l’épidémie de coronavirus venue de Chine d’urgence de santé publique de portée internationale. Elle continue toutefois à s’opposer à toute restriction sur les voyages ou échanges commerciaux avec l’Empire du milieu.

“Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (…) Laissez moi le dire clairement, cette déclaration n'est pas un vote de défiance envers la Chine”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une réunion du comité d’urgence de l’organisation à Genève en Suisse. “L’OMS ne recommande pas de restreindre les voyages, les échanges commerciaux et les mouvements [de population], et s’oppose même à toute restriction aux voyages”, a-t-il poursuivi.

"We don’t know what sort of damage this #2019nCoV virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system.

We must act now to help countries prepare for that possibility"-@DrTedros