Coronavirus : ces signes qui doivent vous alerter

Depuis plusieurs semaines, le coronavirus est source d'inquiétude sur plusieurs continents. Ce virus né, semble-t-il, au cœur d'un marché de fruits de mer à Wuhan, dans le centre de la Chine, y a déjà fait 81 morts, et 2744 cas ont été recensés sur l'ensemble du territoire.

40 000 personnes pourraient avoir été contaminées

Depuis jeudi, la ville de Wuhan et ses alentours (regroupant 56 millions de personnes) sont placés en quarantaine pour limiter la propagation du virus et contenir l'épidémie, mais cinq cas ont été confirmés aux Etats-Unis et trois en France. “Nous devons nous préparer au fait que cette épidémie particulière devienne une épidémie mondiale”, a alerté Gabriel Leung, chercheur à l'université de Hong Kong (HKU), qui redoute qu'au moins 40 000 personnes dans le monde aient déjà été contaminées.

Face à la vitesse avec laquelle le virus circule d'un continent à l'autre et pour intervenir de façon précoce, il est essentiel de connaître les symptômes du coronavirus.

Les signes qui peuvent alerter

Le virus 2019-nCoV, à l'origine de la maladie, se transmet entre humains par voie aérienne comme la grippe : un patient infecté contamine l'air ambiant qu'inhalent les personnes près de lui en parlant, toussant ou en éternuant. Le virus peut également se transmettre grâce à un contact physique comme une simple poignée de main, ou l'échange d'un objet. Précisons qu'une personne peut en infecter une autre sans même savoir qu'elle est malade.

Les symptômes, décrits par les chercheurs dans la revue scientifique The Lancet, sont les suivants : une fièvre supérieure à 38,1°C (observée dans 98% des cas), des courbatures, des frissons, des quintes de toux (recensées dans 76% des cas), des maux de tête, une intense fatigue (observée chez 44% des patients), des diarrhées ou encore, des difficultés respiratoires dans les cas les plus sévères (55% des patients concernés). Les médecins ont observé des nodules bilatéraux dans les poumons des patients confirmés, ainsi que du liquide comprimant certaines zones du tissu pulmonaire.

Très similaires aux symptômes grippaux, ces manifestations sont à prendre très au sérieux si vous revenez de Chine, que vous avez été en contact avec des personnes revenant de ce pays ou si vous avez pris l'avion récemment.

Que faire en cas de symptômes du coronavirus ?

Si tel est le cas, ou si vous avez un doute, ne vous rendez pas aux urgences, appelez le Samu au 15 et décrivez vos symptômes. “Il est important de se surveiller et au moindre signe respiratoire, ou si on a de la fièvre, il ne faut pas aller aux urgences, il ne faut pas appeler un médecin, il faut appeler le centre 15, qui vient chercher les gens à domicile, les emmène en hospitalisation, ce qui nous permet de mettre les gens à l'isolement, de faire les tests, a expliqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Si les tests sont positifs, ils sont gardés sous surveillance. Si les tests sont négatifs, ils sortent.”

L'importance de se faire vacciner contre la grippe

Les symptômes du coronavirus étant très similaires à ceux de la grippe, le médecin-urgentiste français Gérald Kierzek, recommande de se faire vacciner contre cette dernière afin de faciliter le tri : “Si les gens qui sont vaccinés contre la grippe présentent des symptômes qui se rapprochent de ceux de la grippe, on saura que c'est peut-être autre chose. Cela nous permettra de faire ce que l'on appelle le diagnostic différentiel.”

Il s'étonne néanmoins “qu'on s'affole autant pour 80 décès de Coronavirus alors que 10 à 15 000 personnes meurent chaque année de la grippe.”