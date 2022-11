Troubles érectiles : le botox permettrait de les traiter

L'ESSENTIEL Les troubles de l'érection sont une diminution durable de la qualité des érections.

Le traitement le plus répandu contre ces troubles est le Viagra.

Le botox permet de détendre les parois des vaisseaux sanguins dans le pénis.

L’impuissance n’est pas une fatalité. Plusieurs médicaments permettent de soigner ce trouble de l’érection, et un nouveau traitement pourrait bientôt voir le jour. Dans la revue spécialisée Urology, des chercheurs montrent qu’une injection de botox permettrait de traiter ce trouble.

Plusieurs études sur l’efficacité du botox contre les troubles érectiles

Ils ont réalisé une méta-analyse de sept études différentes publiées entre janvier 1990 et juillet 2021. Au total, cela représentait un échantillon de 362 hommes, souffrant de troubles érectiles.

Ils ont soit reçu une injection de Botox, soit un placebo, à la base de leur pénis. Pour tester l’efficacité de cette méthode, les scientifiques ont utilisé l’échelle de "dureté de l’érection", qui permet de mesurer la rigidité et la force d’une érection sur une échelle de 0 à 4.

0 correspond à une absence d’érection et 4 à un "pénis complètement rigide". Les scientifiques ont aussi mesuré la circulation sanguine dans le pénis grâce à une technique d’ultrasons. L’un des essais montre que la méthode est efficace à 50 % : la moitié de participants a obtenu un meilleur score après l’injection. Un autre essai révèle que 40 % des participants ont pu avoir des relations sexuelles trois mois après.

"En ce qui concerne la durée des bénéfices des injections de BoNT-A [Botox], les études ci-dessus ont montré un bénéfice clair au cours des trois premiers mois de traitement, résume le Dr. Rawad Abou Zahr, urologiste et co-auteur de l’étude dans le New York Post. Cette efficacité semble régresser après une période de six mois." Toutefois, cette méta-analyse doit être confirmée par une autre étude médicale, car l’échantillon de participants était trop petit.

Quelles sont les causes de la dysfonction érectile ?

Généralement, les professionnels de santé fournissent différents conseils pour lutter contre les problèmes d’érection : des modifications de l’hygiène de vie sont parfois suffisantes pour les régler. La perte de poids, l’arrêt du tabac, la reprise d’une activité physique font partie des recommandations des médecins.

Lorsque cela ne fonctionne pas, des examens complémentaires sont réalisés pour écarter toute maladie comme le diabète ou Parkinson. Ensuite, des traitements peuvent être mis en place, par voie médicamenteuse ou par prothèse dans les cas où toutes les solutions échouent.

Trouver un traitement adapté et efficace peut prendre du temps, car il faut d’abord identifier les causes des troubles de l’érection, or de nombreux facteurs aussi bien physiques que psychologiques, peuvent expliquer l'apparition d'une dysfonction érectile.