Troubles de l’érection : pourquoi il est déconseillé de mettre du dentifrice sur son pénis

L'ESSENTIEL Sur Internet fleurissent des vidéos conseillant aux hommes souffrant de dysfonction érectile d'appliquer du dentifrice sur leur pénis

En plus d'être inefficace, cela peut causer des irritations et des brûlures

En matière de sexualité, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Spécialement lorsqu’ils sont glanés sur Internet et sont dispensés par des personnes qui ne sont en aucun cas spécialistes.

Après le nettoyage de son vagin avec du bicarbonate de soude ou les méthodes expérimentales d’agrandissement du pénis, ce sont désormais les tutoriels destinés à être plus performants au lit qui sont à la mode. Sur YouTube, des vidéos s’adressant aux hommes souffrant de problèmes érectiles ont ainsi fleuri ces derniers mois. Elles leur conseillent de s’enduire le pénis de dentifrice afin de tenir plus longtemps avant l’éjaculation.

"Cela empêchera l’éjaculation prématurée et la dysfonction érectile sans médicaments dangereux – et vous durerez 30 minutes de plus", affirmait ainsi sur sa chaîne le Youtube Jose Barber dans une vidéo depuis supprimée, mais qui a été visionnée plus de 1,1 millions de fois.

Des risques de brûlure ou d'ampoules

Or, en plus de s’avérer inefficace, cette méthode peut aussi être dangereuse alertent des médecins, puisqu’elle peut causer des irritations, voire des brûlures dues aux frottements pendant le rapport sexuel. "Les huiles de menthe poivrée et autres produits chimiques contenus dans le dentifrice, y compris les agents de blanchiment, peuvent être extrêmement irritants pour les peaux sensibles. En le mettant sur vos organes génitaux, vous risquez en fait une légère brûlure, ainsi que des ampoules et des cicatrices", met en garde le pharmacien James O'Loan sur le site du Daily Mail.

"Le dentifrice est naturellement abrasif, ce qui peut rendre les rapports sexuels inconfortables", abonde l’urologue Rich Viney, qui rappelle que le dentifrice peut aussi "entraîner des infections dans le vagin de la femme".

Des traitements plus adaptés et sûrs

"J'inviterais tous ceux qui envisagent d'essayer cette technique plutôt inquiétante du 'dentifrice' à y renoncer", conseille James O'Loan, avant de rappeler qu’il existe de "véritables remèdes qui fonctionnent".

Plusieurs options s’offrent en effet aux patients souffrant de problèmes d’érection. Outre la médication avec du Cialis ou du Viagra, qui augmentent le flux sanguin vers le pénis et aident ainsi à obtenir une érection, un changement de style de vie, des exercices du plancher pelvien ou une thérapie peuvent aussi être recommandés. Dans tous les cas, il est conseillé d’en discuter avec son médecin pour obtenir le traitement le plus sûr et le plus adapté, plutôt que de tester des "remèdes de grand-mère" trouvés sur Internet.