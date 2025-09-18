Le diabète gestationnel augmente le risque de TDAH et de troubles du spectre autistique

Le diabète pendant la grossesse peut avoir des effets sur le développement cérébral de l’enfant. Selon une étude, présentée lors du Congrès annuel de l‘Association européenne pour l'étude du diabète (EASD), le diabète gestationnel pourrait augmenter le risque de troubles neurodéveloppementaux, dont les troubles du spectre autistique et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant.

Quels sont les risques liés au diabète gestationnel ?

Cette forme de diabète concerne environ 14 % des grossesses dans le monde, et les chiffres augmentent ces dernières années. "Le diabète gestationnel disparaît généralement après la naissance, mais peut entraîner des complications pendant et après la grossesse, rappellent les auteurs de cette étude. Les mères, par exemple, présentent un risque accru d'hypertension artérielle et de césarienne, tandis que leurs enfants présentent un risque accru de naissance prématurée, de poids élevé pour leur âge gestationnel et d'hypoglycémie néonatale."

Dans ces travaux récents, les chercheurs ont analysé les résultats de 48 études observationnelles sur le sujet. "Un nombre croissant de données probantes indiquent que le diabète gestationnel affecte les fonctions neurocognitives de l’enfant, expliquent-ils. Cependant, jusqu'à présent, aucune synthèse exhaustive des données disponibles n'a été réalisée." Grâce à ces études, qui portaient au total sur plus de 9 millions de grossesses, ils ont observé l’impact du diabète gestationnel sur le développement neurocognitif des enfants jusqu’à leurs 29 ans.

Retard de développement, TDAH, trouble du spectre autistique : les conséquences neurologiques du diabète gestationnel

"Des analyses complémentaires de 43 études examinant la fonction cognitive de l'enfant ont (...) révélé des disparités statistiquement significatives entre les enfants issus de grossesses compliquées par un diabète gestationnel et leurs homologues, indiquent les auteurs. Par exemple, les enfants nés de mères atteintes de diabète gestationnel présentaient des scores de QI inférieurs de 3,92 points à ceux des enfants non exposés à cette maladie, ainsi qu'une réduction de 3,18 points de l'intelligence cristallisée verbale (la capacité à comprendre, analyser et communiquer efficacement par le langage)."

Par ailleurs, les enfants nés de mères atteintes de diabète gestationnel présentaient un risque accru de 45 % de retards de développement totaux et partiels, un risque accru de 36 % de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un risque accru de 56 % de trouble du spectre autistique (TSA).

Diabète gestationnel et troubles du neuro-développement : des résultats à confirmer

Selon les auteurs, plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces résultas. "Des facteurs tels que l'inflammation, le stress cellulaire, la réduction de l'apport en oxygène et l'hyperinsulinémie peuvent influencer le développement cérébral du bébé in utero, ce qui pourrait affecter ultérieurement ses capacités d'apprentissage et cognitives à mesure que l'enfant grandit", supposent-ils.

Ces scientifiques recommandent de réaliser des recherches supplémentaires sur ce sujet pour mieux comprendre les liens entre le diabète gestationnel et les fonctions cognitives. "Les effets neurotoxiques du diabète gestationnel sur le développement du cerveau suscitent des inquiétudes croissantes, indique le Dr Ling-Jun Li, professeure adjointe à la Faculté de médecine de l'Université nationale de Singapour, et autrice principale de l’étude. Nos résultats soulignent l'urgence de s'attaquer à ce problème de santé publique majeur qui présente des risques importants de dysfonctionnement cognitif pour les mères et leurs enfants."