AVC, infarctus : ce test sanguin, connu mais peu utilisé, prédirait les risques

L'ESSENTIEL Le test sanguin apolipoprotéine B (apoB) est plus efficace que la mesure du cholestérol LDL et non HDL pour guider le traitement de l'hypercholestérolémie.

Ce qui permet de mieux prévenir les AVC et les infarctus.

L'étude montre également que l'usage de la mesure apo B offre un bon rapport bénéfices-prix.

Pour évaluer votre santé et risque cardiovasculaire, il est fréquent de se tourner vers le taux de cholestérol. Toutefois, une étude de Northwestern Medicine - publiée dans JAMA - a révélé qu’il ne s’agit pas de la mesure la plus fiable pour évaluer les risques d’AVC et de crise cardiaque. Un autre test sanguin, moins connu, mais tout aussi simple à réaliser, était bien plus intéressant. En effet, le taux d’apolipoprotéine B (apo B), protéine impliquée dans le transport des graisses dans le sang, est plus efficace pour vérifier l’efficacité des traitements anti-cholestérol comme les statines et évaluer les risques cardiovasculaires.

Le dosage apo B plus intéressant pour évaluer l’efficacité des traitements contre le cholestérol

Pour déterminer la mesure la plus efficace pour évaluer la réussite ou non d’un traitement hypocholestérolémiant, les chercheurs ont repris les données médicales de 250.000 Américains éligibles aux statines, mais sans maladie cardiovasculaire existante. Ils les ont introduits dans une simulation informatique. Si les patients n'atteignaient pas l'objectif thérapeutique fixé, le traitement était intensifié, d'abord par l'administration de statines plus puissantes, puis par l'ajout d'un autre médicament, l'ézétimibe. Trois stratégies étaient étudiées : l’évaluation via les taux de cholestérol LDL (objectif < 100 mg/dL), de cholestérol non-HDL (objectif < 118 mg/dL) ou d’apo B (objectif < 78,7 mg/dL).

Le modèle a examiné les performances de chacune de ces stratégies tout au long de la vie, notamment en matière d’infarctus, d’AVC, d'espérance de vie, de qualité de vie et des coûts des soins de santé.

"Nous avons constaté que le dépistage de l'apo B pour intensifier le traitement médicamenteux contre le cholestérol permettrait de prévenir davantage de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux que la pratique actuelle", explique Ciaran Kohli-Lynch, auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Mesure apo B et maladies cardiovasculaires : un bon rapport bénéfices-prix

Le scientifique reconnaît que la mesure du cholestérol est actuellement privilégiée à celle l’apo B par les médecins en raison de son coût moindre. De plus, avec le dosage apolipoprotéine B, il faut généralement faire une analyse sanguine supplémentaire, en plus du bilan lipidique standard.

Toutefois, ses travaux montrent que le rapport bénéfices-prix est particulièrement intéressant avec ce test sanguin. "Les soins guidés par l'apo B ont surpassé les deux autres stratégies, améliorant la santé de la population et sauvant davantage de vies de manière rentable", assurent les auteurs.