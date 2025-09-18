Le régime méditerranéen peut aider à garder des gencives en bonne santé

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les personnes ayant une alimentation proche du régime méditerranéen sont plus susceptibles d'avoir une meilleure santé des gencives.

Leurs risques de parodontite et d'inflammation étaient moindres.

Pour les chercheurs, il serait intéressant de prendre en compte l'alimentation des patients lors de leur prise en charge.

Prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer, de la démence ou encore de l’obésité… les vertus du régime méditerranéen ont été maintes fois mises en avant. Une nouvelle étude ajoute un autre bienfait à cette liste. Cette diète, axée sur les fruits et légumes de saison, les céréales complètes, les huiles végétales, les poissons gras, les viandes blanches et le fait-maison, aiderait à lutter contre les maladies des gencives comme la parodontite.

Les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Periodontology, le 15 septembre 2025.

Gencives : un risque de parodontite moindre avec le régime méditerranéen

Les chercheurs ont suivi 200 patients dont le dossier médical avait intégré la base de données dentaires, orales et craniofaciales du King's College London. L’ensemble de ces patients ont passé des examens dentaires. Des échantillons de sang ont été prélevés et analysés. De plus, des informations sur leurs habitudes alimentaires ont été réunies grâce à un questionnaire.

Les chercheurs ont alors remarqué que les personnes qui ne suivaient pas un régime méditerranéen avaient tendance à avoir des maladies des gencives plus graves, surtout si elles consommaient fréquemment de la viande rouge. Elles présentaient par ailleurs des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires comme l'interleukine-6 (IL-6) et la protéine C-réactive (CRP).

"Nos résultats suggèrent qu'un régime alimentaire équilibré de type méditerranéen pourrait réduire les maladies des gencives et l'inflammation systémique", conclut le Dr Giuseppe Mainas, premier auteur de l'étude et chercheur postdoctoral au King's College de Londres.

Parodontite : évaluer l’alimentation pour une meilleure prise en charge

Pour l’expert et ses collègues, il serait intéressant d’interroger les patients sur leurs habitudes alimentaires et les encourager à adopter un régime méditerranéen pour prévenir les maladies buccales.

"Nous avons observé qu'il peut y avoir un lien entre la gravité de la maladie parodontale, l'alimentation et l'inflammation. Ces aspects doivent être pris en compte de manière holistique lors de l'évaluation du traitement de la parodontite chez les patients. Notre recherche offre un point de départ important qui peut conduire à d'autres recherches pour mieux comprendre la relation entre la consommation d'aliments et la maladie des gencives", explique l'expert dans son communiqué.