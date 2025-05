Le régime méditerranéen améliorerait la santé osseuse des séniors

L'ESSENTIEL Le vieillissement peut s'accompagner d'une diminution de la densité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures.

Une étude portant sur une population de seniors montre que les adeptes du régime méditerranéen ont une meilleure densité osseuse.

Les nutriments liés au régime méditerranéen réduisent le risque d'inflammation, une des causes de la perte osseuse.

Le vieillissement est souvent accompagné de préoccupations concernant la santé osseuse. Avec le temps, la densité osseuse tend à diminuer, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures, qui peuvent altérer sérieusement la qualité de vie. Un article récent publié dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) met en lumière les effets positifs d'un régime alimentaire spécifique sur la densité osseuse chez les séniors : le régime méditerranéen.

Le régime méditerranéen est bien connu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, mais cette étude récente révèle qu'il pourrait également jouer un rôle crucial dans la protection de la santé osseuse. Les chercheurs ont examiné les habitudes alimentaires de plusieurs milliers de participants âgés de plus de 65 ans, étudiant la corrélation entre l'adhésion à ce régime et la santé de leurs os.

Les adeptes du régime méditerranéen ont une meilleure densité osseuse

Caractérisé par une consommation élevée de fruits, légumes, légumineuses, noix, céréales complètes, huile d’olive, et poissons, le régime méditerranéen est également faible en viandes rouges et aliments transformés. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui adhéraient strictement à ce type d'alimentation présentaient une meilleure densité minérale osseuse comparativement à celles adoptant un régime occidental classique.

Une des raisons principales derrière ces bénéfices semble être l'abondance de nutriments essentiels présents dans ce régime. La vitamine D, le calcium, le magnésium, et les acides gras oméga-3 – tous présents en abondance dans les aliments méditerranéens – jouent un rôle clé dans la santé osseuse. Par exemple, les poissons gras comme le saumon et le maquereau, ainsi que les noix et les graines, apportent une quantité significative d’oméga-3, qui aident à réduire l'inflammation et peuvent favoriser la réduction de la perte osseuse.

L'huile d'olive, un pilier du régime méditerranéen, est riche en polyphénols qui peuvent également contribuer à la santé osseuse. Des études antérieures ont suggéré que les polyphénols possèdent des propriétés antioxydantes qui protègent les os contre les dommages dus au vieillissement. En améliorant la circulation du sang et en réduisant l'inflammation, cette huile bénéfique contribue à la préservation de la densité osseuse chez les séniors.

Des taux de fractures significativement inférieurs

Outre les avantages physiologiques, adopter le régime méditerranéen aide à maintenir un poids santé, ce qui est également crucial pour la santé osseuse. Un poids stable et approprié évite une pression excessive sur les structures osseuses, contribuant ainsi à réduire le risque de fractures.

L'étude publiée par le JAMA a ainsi révélé que, parmi les participants adhérant strictement au régime méditerranéen, les taux de fractures étaient significativement inférieurs par rapport à ceux qui suivaient des régimes alimentaires différents. Bien qu’un tel régime ne soit pas une garantie contre les maladies osseuses, il s’agit d’une approche prometteuse qui enrichit la panoplie de stratégies pour vieillir en santé.