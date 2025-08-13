  • CONTACT
Canicule

Enfants en hyperthermie : comment prévenir le coup de chaleur ?

En raison des vagues de chaleur qui frappent l’Europe, plusieurs enfants souffrent d’hyperthermie. On vous explique comment les protéger de la surchauffe.

Enfants en hyperthermie : comment prévenir le coup de chaleur ? Fotosmurf03/iStock
L'ESSENTIEL
  • À Toulouse, 64 enfants présents dans un car en panne de climatisation ont été retrouvés en hyperthermie.
  • "Quatre d’entre eux ont dû être évacués vers l’Hôpital des Enfants, à Purpan, en urgence relative."
  • Un coup de chaleur se manifeste par une sensation de chaleur intense, une rougeur de la peau, des troubles du comportement, une fatigue et une soif intenses, des crampes musculaires, des nausées ou des vomissements, voire un coma mortel.

Ces derniers jours, de nombreux départements sont placés en vigilance rouge et orange par Météo-France en raison de la canicule. À Toulouse, plus précisément sur le périphérique intérieur où la température était estimée à 40,6°C, les pompiers ont porté secours à des enfants retrouvés en hyperthermie après la panne de climatisation du car dans lequel ils étaient passagers. Selon Actu Toulouse, 64 jeunes ont souffert d’un coup de chaleur. "Quatre d’entre eux ont dû être évacués vers l’Hôpital des Enfants, à Purpan, en urgence relative." Les autres victimes ont été surveillées de près par un médecin sapeur-pompier pendant qu’ils étaient dans salle climatisée, mise à disposition par la mairie, en attendant un bus de dépannage affrété par le centre de vacances afin de poursuivre le trajet jusqu’à Castelnaudary dans l’Aude.

Coup de chaleur : quels sont les symptômes de l’hyperthermie ?

On parle d’hyperthermie quand le mécanisme de thermorégulation, qui se fait par le biais de l’évaporation de la sueur (qui consomme des calories et refroidit la peau) et la hausse du début sanguin au niveau de la peau, se révèle insuffisant lors des fortes chaleurs. Dans ce cas, la température interne du corps augmente dangereusement. Cela se manifeste par "une sensation de chaleur intense, une rougeur de la peau, des troubles du comportement pouvant aller de l’hébétude à l’agressivité, une démarche titubante, une fatigue et une soif intenses, des crampes musculaires, des nausées ou des vomissements, voire un coma mortel", indique le site Santé.fr.

Le risque de coup de chaleur est important pour les enfants et toutes les personnes âgées ou fragiles, mais il concerne également les adolescents et les adultes qui pratiquent des activités physiques intenses et prolongées. "Lors d’une canicule, la prise de certains médicaments peut également aggraver les symptômes du coup de chaleur."

Les gestes à adopter pour prévenir l’hyperthermie en cas de canicule

Durant les vagues de chaleur, les autorités sanitaires recommandent de :

  • Rester au frais
  • Boire régulièrement de l’eau même si l’on n’a pas soif
  • Porter des vêtements amples, légers, de couleur claire et en fibres naturelles
  • Se mouiller le corps avec un brumisateur d’eau ou des linges humides
  • Fermer les volets et les fenêtres pendant la journée
  • Éviter l’alcool
  • Manger frais, équilibré et en quantité suffisante
  • Ménager son corps en se reposant si cela est possible
