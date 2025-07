Les enfants transpirent autant que les adultes en cas de chaleur extrême

L'ESSENTIEL Les enfants ne transpirent pas différemment des adultes quand ils sont exposés à 30 °C avec 40 % d'humidité ou 40 °C avec 30 % d'humidité durant une activité physique.

Ainsi, ces derniers courent un risque d'hyperthermie et de déshydratation similaire à celui des adultes.

Cependant, étant donné que les jeunes sont moins conscients de leur déshydratation, "les parents et les enseignants doivent s'assurer qu’ils boivent suffisamment d'eau."

"Historiquement, on a pensé que les enfants étaient plus vulnérables au stress thermique pendant l'activité physique en raison de facteurs, tels qu'un rapport surface corporelle/masse plus élevé que les adultes", a déclaré Ollie Jay, professeur de chaleur et de santé de l’université de Sydney (Australie). Cependant, dans une nouvelle étude, le chercheur et son équipe ont montré que les jeunes transpiraient autant que les adultes en cas de températures élevées.

Transpiration : aucune différence entre les enfants et des adultes en cas de fortes chaleurs

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont comparé le risque d'hyperthermie et de déshydratation physiologique lors d'un stress thermique à l'exercice entre des enfants d'âges différents et des adultes. Dans le détail, ces derniers ont recruté 68 enfants de 10 à 16 ans et 24 adultes âgés de 18 à 40 ans. Les participants, tous en bonne santé, ont effectué trois essais distincts de 45 minutes de marche/course sur tapis roulant à différentes intensités et à différentes températures : soit 30 °C avec 40 % d'humidité, soit 40 °C avec 30 % d'humidité. Tout au long de l’intervention, la température corporelle, plus précisément gastro-intestinale, des volontaires a été mesurée. Le taux de déshydratation a été déterminé en les pesant avant et après l’expérience à l'aide d'une balance numérique de haute précision.

D’après les résultats, parus dans la revue British Journal of Sports Medicine, les jeunes ne transpiraient pas différemment des adultes et que leur corps se réchauffait dans les mêmes proportions. Par conséquent, ils ne présentaient pas de risque accru de déshydratation ou d'hyperthermie, "ce qui contredit les recommandations précédentes selon lesquelles les enfants seraient plus sensibles aux maladies liées à la chaleur. (…) Bien que les enfants aient réagi de la même manière que les adultes, les parents et les enseignants doivent s'assurer que les enfants boivent suffisamment d'eau pour compenser les pertes dues à l'exercice, car ils sont probablement moins conscients de leur déshydratation."

Un calculateur de sudation pour estimer les besoins en eau des jeunes

Afin d’aider les parents et les sportifs à déterminer la quantité d’eau que leurs enfants devraient boire pendant leurs activités sportives, l'équipe a développé un calculateur de sudation. Cet outil estime avec précision les besoins en eau des enfants à partir de mesures, telles que leur taille, leur poids, le type d'activité et leur température. "Pour l'instant, il n'évalue le taux de sudation que pour les personnes pratiquant le cyclisme ou la course à pied, mais il est à espérer qu'il sera étendu à d'autres activités."