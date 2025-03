Voici pourquoi une douleur inattendue vous fait plus mal

L'ESSENTIEL Votre cerveau amplifie la douleur lorsqu'elle survient par surprise en raison du décalage entre ce que vous prévoyez et ce que vous ressentez.

Ainsi, le sentiment de contrôle influence l'intensité de la douleur.

Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouvelles thérapies pour la douleur chronique qui se concentrent sur la gestion des attentes et la réduction de l'incertitude.

La perception de la douleur peut varier considérablement. En effet, il arrive que vous ressentiez une douleur plus intense que prévu à la suite d'une blessure ou en raison d’une maladie physique, mais que vous ressentiez une douleur moins intense dans d'autres cas similaires. Cela s’explique par le fait que la perception de la douleur n'est pas uniquement déterminée par les stimuli nocifs, mais dépend fortement de vos attentes et de votre incertitude.

Des volontaires ont soumis à la douleur lors d’une expérience en réalité virtuelle

"Une théorie largement acceptée suggère que le cerveau intègre la prédiction de la douleur aux stimuli nocifs, afin d'estimer l'intensité de la douleur. Cette théorie suppose que la valeur estimée de la douleur est ajustée pour minimiser la surprise, définie mathématiquement comme l'erreur entre les prédictions et les résultats. Cependant, on ne sait toujours pas si la surprise représentée influence directement la perception de la douleur ou si elle sert simplement à mettre à jour cette estimation", ont indiqué des chercheurs de l'université de Tsukuba (Japon).

C’est pourquoi, dans le cadre d’une étude, ces derniers se sont penchés sur cette question de manière empirique en utilisant la réalité virtuelle. Dans l'expérience, des participants en bonne santé ont reçu des stimuli thermiques douloureux au niveau de leur bras. Ils ont rapporté l'intensité de la douleur ressentie tout en observant des stimuli visuels douloureux ou non douloureux dans la réalité virtuelle. "Pour manipuler le niveau de surprise, la menace visuelle disparaissait soudainement de manière aléatoire, et la chaleur nocive était présentée dans les phases d'action ou de post-action."

Le cerveau perçoit plus fortement une douleur qu’il n’a pas anticipée

Selon les résultats, publiés dans la revue Cognition, les volontaires percevaient fortement la douleur lorsque l'erreur de prédiction était importante, ce qui démontre que l'hypothèse de la surprise explique mieux le mécanisme de perception de la douleur dans le cerveau. Les auteurs ont également constaté que la douleur était amplifiée lorsque des événements inattendus se produisaient.

Les personnes souffrant de douleurs chroniques éprouvent souvent de vagues craintes et angoisses liées à la douleur. D’après l’équipe, il est possible que cet écart incertain entre les attentes et la réalité augmente encore l'intensité perçue de la douleur. Par conséquent, la réduction de l'écart entre l'attente et la réalité de la douleur, ou "surprise", est importante pour réduire la douleur. Une meilleure compréhension de la perception de la douleur faciliterait le développement de nouveaux traitements qui amélioreraient la guérison des douleurs chroniques et des traumatismes.