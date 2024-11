Douleur chronique : comment la soulager sans médicament ?

L'ESSENTIEL Définie comme une douleur persistante durant plus de trois mois, la douleur chronique peut découler de conditions variées comme l’arthrite, les migraines ou les douleurs dorsales.

En France, la douleur chronique d'intensité modérée à sévère touche près de 12 millions de personnes adultes, selon la Haute autorité de santé (HAS), qui estime que 70 % de ces patients ne reçoivent pas un traitement approprié. Définie comme une douleur persistante durant plus de trois mois, la douleur chronique peut découler de conditions variées comme l’arthrite, les migraines ou les douleurs dorsales. Invisible mais omniprésente, elle affecte les capacités à travailler, bouger ou simplement profiter de la vie.

Dans un article publié dans The Conversation, une équipe de chercheurs de plusieurs universités au Canada – où un habitant sur cinq souffre de douleur chronique – rappelle qu’il existe, à côté des traitements médicamenteux, des stratégies plus naturelles pour mieux gérer les douleurs.

L’alimentation et le mouvement comme alliés

La nutrition joue un rôle majeur dans la prévention et le traitement de la douleur et des maladies chroniques. Le régime méditerranéen, riche en aliments anti-inflammatoires, a notamment la réputation de réduire les douleurs chroniques. D’autres études ont montré que les acides gras oméga-3, présents dans les poissons gras comme le saumon et les graines de lin, ainsi que les antioxydants contenus dans les fruits et légumes, peuvent avoir un effet apaisant sur l'inflammation. S’informer auprès de diététiciens peut s’avérer capital pour adapter son alimentation et trouver des solutions pratiques et accessibles.

Pour gérer la douleur, le mouvement du corps est également crucial. L’activité physique permet en effet de libérer des endorphines, de réduire l’inflammation, de renforcer les muscles... Des approches comme la physiothérapie, le massage ou des pratiques sportives douces telles que le yoga ou le tai-chi réduisent les douleurs tout en prévenant leur apparition. Selon une étude citée par les scientifiques, la pratique régulière du qi-gong (tous les jours pendant six à huit semaines) a par exemple amélioré la qualité de vie des personnes vivant avec la fibromyalgie.

Chercher du soutien auprès d'autres patients

Autre allié contre la douleur : les groupes de soutien, qui permettent aux personnes concernées de partager leurs expériences, réduisant ainsi l’isolement et renforçant leur propre gestion de la douleur. Sans compter que ces initiatives favorisent les liens sociaux, bénéfiques pour la santé mentale.

Enfin, les personnes souffrant de douleurs chroniques sont souvent confrontées à des préjugés, qu’ils soient liés à l’invisibilité de leur souffrance ou à leur apparence physique. Les chercheurs citent quelques exemples : "Vous avez l'air en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir mal", "Vous voulez juste de l'attention", "Il doit être agréable de ne pas travailler". La reconnaissance de ces biais, notamment dans le domaine médical, est essentielle pour garantir des soins efficaces.