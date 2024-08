L'assiette anti-inflammatoire : un allié pour soulager la polyarthrite rhumatoïde

L'ESSENTIEL La polyarthrite rhumatoïde étant une maladie inflammatoire, une alimentation adaptée peut grandement améliorer la qualité de vie des patients.

En privilégiant les aliments riches en oméga-3, en antioxydants et en fibres, et en limitant les aliments inflammatoires (sucres raffinés, graisses saturées, aliments transformés), il est possible de réduire les douleurs articulaires et d'améliorer la mobilité.

Il est toutefois important de consulter un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé.

La polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par une inflammation chronique des articulations. Cette inflammation est à l'origine des douleurs, des raideurs et de la destruction progressive du cartilage. En réduisant l'inflammation par l'alimentation, on peut atténuer ces symptômes.

Un régime anti-inflammatoire réduit les douleurs et la raideur articulaire

L'inflammation chronique est au cœur de la polyarthrite rhumatoïde, et certains aliments peuvent exacerber cette réponse inflammatoire. À l'inverse, adopter une alimentation riche en aliments anti-inflammatoires peut aider à réduire l'inflammation. Des études récentes ont montré que les acides gras oméga-3, présents dans les poissons gras comme le saumon et les graines de lin, ainsi que les antioxydants contenus dans les fruits et légumes, peuvent avoir un effet apaisant sur l'inflammation articulaire. En outre, des aliments comme le curcuma et le gingembre, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires naturelles, peuvent être des ajouts bénéfiques à l'alimentation des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.

Des recherches récentes ont démontré que les patients suivant un régime alimentaire anti-inflammatoire rapportent une réduction significative des douleurs et de la raideur articulaire. Par exemple, un régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, grains entiers, poissons et huiles saines comme l'huile d'olive, a été associé à une diminution des marqueurs inflammatoires dans le sang. Parallèlement, éviter les aliments pro-inflammatoires tels que les sucres raffinés, les graisses saturées et les produits ultra-transformés est crucial pour minimiser les poussées inflammatoires.

Les aliments amis de l'articulation

Pour lutter contre l'inflammation, privilégiez les aliments suivants :

• Les oméga-3 : Présents dans les poissons gras (saumon, maquereau, sardines), les graines de lin et les noix, ils possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires.

• Les fruits et légumes colorés : Riches en antioxydants, ils aident à combattre les radicaux libres responsables de l'inflammation.

• Les épices : Curcuma, gingembre, cannelle... ces épices ont des propriétés anti-inflammatoires reconnues.

• Les légumineuses : Lentilles, pois chiches, haricots... Ils sont riches en fibres et en protéines végétales, et favorisent une bonne santé intestinale, liée à l'inflammation.

• Les aliments fermentés : Yaourts, kéfir, choucroute... Ils contiennent des probiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore intestinale, essentielle pour une bonne réponse immunitaire.

Les aliments à limiter

• Les viandes rouges et les produits laitiers entiers : Riches en acides gras saturés, ils peuvent favoriser l'inflammation.

• Les aliments transformés : Les sodas, les snacks, les plats préparés sont souvent riches en sucre, en sel et en additifs, ce qui peut aggraver l'inflammation.

• Les huiles végétales raffinées : L'huile de tournesol, de maïs ou de soja sont à éviter car elles peuvent favoriser l'inflammation.

En conclusion, l'alimentation joue un rôle important dans la gestion de la polyarthrite rhumatoïde. En adoptant un régime anti-inflammatoire, associé à un traitement médical adapté et à une activité physique régulière, il est possible d'améliorer significativement son quotidien.