Douleur : découverte d’une molécule qui réduit la sensibilité au toucher

L'ESSENTIEL "L'identification d'une molécule naturelle qui réduit spécifiquement la sensibilité à la douleur offre l'espoir de nouvelles stratégies thérapeutiques dans la gestion de la douleur", selon des chercheurs.

La molécule en question, appelée acide phosphatidique, a la particularité de "réduire l'activité de certains canaux ioniques tactiles dans le corps".

Cela a été confirmé par des expériences sur des souris : les rongeurs sont devenus plus sensibles au toucher lorsque la formation d'acide phosphatidique a été inhibée.

Ce pourrait être une nouvelle voie pour traiter plus efficacement la douleur. Une équipe de chercheurs de l’Université Rutgers, aux Etats-Unis, a découvert une façon inédite de gérer les récepteurs sensoriels qui contrôlent le sens du toucher. Ses travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Acide phosphatidique et sensibilité au toucher

"L'identification d'une molécule naturelle qui réduit spécifiquement la sensibilité à la douleur offre l'espoir de nouvelles stratégies thérapeutiques dans la gestion de la douleur", explique le professeur Tibor Rohacs, de la Rutgers New Jersey Medical School, dans un communiqué. "Notre objectif est de traduire ces résultats en traitements efficaces qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de douleur chronique."

D’après l’étude, la molécule en question, appelée acide phosphatidique, a la particularité de "réduire l'activité de certains canaux ioniques tactiles dans le corps". Les chercheurs ont en effet constaté que l'augmentation des niveaux d'acide phosphatidique dans les cellules les rendait moins sensibles au toucher. Cela a été confirmé par des expériences sur les neurones sensoriels et des tests sur des souris : les rongeurs sont devenus plus sensibles au toucher lorsque la formation d'acide phosphatidique a été inhibée.

Développer des traitements plus efficaces contre la douleur chronique

Cette découverte vient s'ajouter, selon les scientifiques, à "un nombre croissant de preuves suggérant que les lipides sont des régulateurs clés du système somatosensoriel", lequel fait référence à la capacité du corps à percevoir des sensations telles que le toucher, la température et la douleur.

"En ciblant les voies naturelles qui régulent ces canaux, nous pourrions développer des traitements plus ciblés et plus efficaces qui seraient particulièrement utiles pour les affections impliquant une douleur inflammatoire, contre laquelle les solutions existantes sont souvent inadéquates", concluent les auteurs de l’étude.