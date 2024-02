Douleur chronique : les ultrasons focalisés dans le cerveau pourraient soulager les malades

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, utiliser des ultrasons focalisés de faible intensité dans une zone du cerveau pourrait soulager la douleur.

L’utilisation de ces ultrasons focalisés modifie la façon dont le cœur et le cerveau des participants communiquent ainsi que certains signaux cérébraux.

Cela signifie que les ultrasons focalisés modifient la façon dont le corps réagit à la douleur.

30 % des adultes souffrent de douleurs chroniques, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Mais une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Neuroscience, vient peut-être de trouver une nouvelle solution pour soulager ces patients. Il s’agit d’ultrasons focalisés de faible intensité utilisés dans la zone du cerveau qui traite et régule les signaux de la douleur : le cortex cingulaire antérieur dorsal.

Douleurs chroniques : des ultrasons focalisés pourraient soulager les patients

"Cette étude montre un moyen non-invasif et efficace de réguler une importante région du cerveau impliquée dans le traitement de la douleur, tout en éliminant bon nombre des risques associés aux interventions chirurgicales, a déclaré Wynn Legon, professeur adjoint à l'Institut de recherche biomédicale Fralin et auteur de l’étude, dans un communiqué. Cela offre un nouveau moyen de moduler l'activité cérébrale en réponse à la douleur. Ce qui pourrait servir à mieux comprendre les mécanismes de la douleur chronique pour offrir une nouvelle option thérapeutique innovante qui pourrait changer la façon dont nous abordons et traitons la douleur à l'avenir."

Pour tester l’efficacité des ultrasons focalisés de faible intensité dans cette zone cérébrale, les chercheurs ont mené une étude auprès de seize participants en bonne santé. Durant trois séances réalisées sur trois jours différents, ceux-ci étaient soumis à une brève chaleur sur la peau. Au même moment, les scientifiques mesuraient leur perception de la douleur, la variabilité de leur fréquence cardiaque, les réponses cutanées et les signaux électriques de leur cerveau.

Moins de douleurs grâce aux ultrasons focalisés dans le cerveau

Résultats : grâce aux ultrasons focalisés de faible intensité dirigés vers le cortex cingulaire antérieur dorsal, les participants ont ressenti moins de douleurs. Plus précisément, les scientifiques ont observé plusieurs réactions physiques :

une modification de la façon dont le cœur et le cerveau des participants communiquaient ;

un changement de certains signaux cérébraux ;

une évolution au niveau du cœur qui, grâce aux ultrasons focalisés, ne répondait pas aussi fortement à la douleur.

Ils en concluent donc que l’utilisation d’ultrasons focalisés de faible intensité réduit la douleur, mais modifie également la façon dont le corps y réagit.

"Cette étude est l'une des premières montrant qu’il est possible de modifier trois domaines d'activité majeurs, à savoir la perception de la douleur, l'activité cérébrale et l'activité cardiaque, explique Andrew Strohman, l’un des auteurs. Les prochaines étapes consisteront à examiner la manière dont ces paramètres sont liés les uns aux autres et à explorer comment ces résultats peuvent être appliqués pour améliorer la vie des patients souffrant de douleur chronique."

Un enjeu de taille, car, selon l’Inserm, la douleur serait à l’origine de près de deux tiers des consultations médicales.