Santé : les Français prennent beaucoup trop de risques

En matière de santé, les Français sont loin, très loin d’être assez prudents. 32% déclarent ne pas effectuer les dépistages recommandés par l’Assurance Maladie (cancers du sein, du côlon, etc.), 34% restent assis toute la journée, 40% ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour et 50% affirment ne pas faire de sport.



Ces mauvais comportements touchent aussi les enfants. 31% des parents disent laisser des médicaments à la portée de leur enfant. 25% des Français reconnaissent avoir déjà confié une tablette à un enfant seul de moins de 6 ans et 27% laissent régulièrement leur téléviseur allumé dans la même pièce qu’un enfant de moins de 3 ans.

Les dangers sont mal évalués

La nécessité de se faire dépister, de manger sainement, de bouger ou de ne pas exposer les jeunes enfants aux écrans est pourtant martelée par l’Etat et les professionnels de santé. 92% des Français savent ainsi combien de fruits et légumes il est recommandé de manger quotidiennement, et 44% peuvent dire combien de pas il faut marcher chaque jour pour se prémunir des risques de la sédentarité.



A la maison, les dangers sont aussi mal évalués. Seuls 19% des Français connaissent le numéro d’urgence (112) à contacter en cas d’accident chez soi. Même si ce numéro unique est une création récente, on peut relier ce faible niveau d’information à la confiance que les Français placent en leur domicile, 79% d’entre eux percevant la maison comme un cocon sécurisant. Rappelons ici que les accidents de la vie courante sont responsables de plus de 20 000 décès et causent près de 11 millions de blessures par an.

Six risques par jour

Plus inquiétant encore : les Français se montrent satisfaits de leurs comportements. Ils attribuent une note de 7 à leur usage des écrans et 6,9 à leur attitude préventive en matière de santé. Si 90% des Français reconnaissent adopter régulièrement au moins deux comportements à risque, ils sont 50% à en cumuler jusqu’à six chaque jour. Le degré d’évaluation des risques du quotidien et celui de la connaissance en matière de prévention ne sont pas corrélés à l’âge, le genre ou la catégorie sociale.



"Si les Français prennent des risques, c’est pour deux raisons. Dans certains domaines, comme sur la route ou dans leur maison, c’est parce qu’ils évaluent mal les dangers. Dans le domaine de la santé, au contraire, ils mesurent bien les risques... mais ne modifient pas leur comportement en conséquence. C’est pourquoi il est important de développer à la fois la connaissance des risques – et des gestes de prévention correspondants, mais aussi d’inciter les Français à faire évoluer leurs comportements", Catherine Chazal, Secrétaire Générale d’Axa Prévention.