Séniors : faire du sport régulièrement pendant des années rajeunit le corps

Selon une nouvelle étude, les séniors qui font régulièrement de l'exercice depuis des années, ont le cœur, les poumons et les muscles en aussi bon état que ceux des personnes âgées de 40 ans et plus.

L'équipe de scientifiques du Laboratoire de performance humaine de l'Université Ball State à Muncie (Indiana, États-Unis) qui a mené l'étude a comparé les mesures de santé de participants âgés de 70 ans et plus à celles de personnes de 20 ans en bonne santé et sportives. Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Applied Physiology.

"Nous avons constaté que les gens qui font de l'exercice régulièrement, année après année, ont une meilleure santé globale", note Scott Trappe, directeur du Laboratoire de performance humaine et auteur principal de l'étude.

Mesure de l'endurance aérobique

Au cours de l'expérience, les participants ont été invités à réaliser des exercices physiques sur un vélo d'appartement. Cette séance d'entraînement avait pour objectif d'évaluer l'endurance aérobique des participants à partir de leur taux maximal de VO2, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène qu'un individu peut utiliser pendant les périodes d'exercice aérobique intense.

Le marqueur est important car, comme l'explique les scientifiques à l'origine de l'étude, la VO2 max a tendance à diminuer d'environ 10 % tous les 10 ans à partir de l'âge de 30 ans. Cette réduction d'oxygène correspond de surcroît à un risque accru de maladie.

Les chercheurs ont également effectué des biopsies musculaires sur les participants afin d'évaluer la formation et la distribution de petits vaisseaux sanguins dans les muscles et d'évaluer l'activité des enzymes aérobies, qui régissent le métabolisme de l'oxygène au niveau cellulaire.

30 à 45 minutes d'exercice par jour

Au vu des résultats de leurs analyses, les chercheurs ont conclu que les mesures de la santé des participants physiquement actifs dans la soixantaine et plus sont similaires à celles de personnes en bonne santé plus jeunes de quelques décennies.

"Ces personnes de 75 ans - hommes et femmes - ont une santé cardiovasculaire similaire à celle d'une personne de 40-45 ans", souligne Scott Trappe.

Pas besoin de pratiquer un sport de compétition ou d'un entraînement physique intensif pour profiter des bienfaits de l'exercice physique, précisent par ailleurs les chercheurs. "30 à 45 minutes d'exercice par jour, quel que soit le type d'exercice, sont bénéfiques", assure Scott Trappe.