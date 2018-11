Syndrome du côlon irritable : l'hypnose soulage vraiment

L'hypnose aide à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable, selon une nouvelle recherche. Pratiquée en groupe ou en séance individuelle, elle pourrait offrir de nouvelles options de traitement à une maladie qui résiste souvent aux médicaments.



Le syndrome du côlon irritable (SCI), ou colopathie fonctionnelle, est un trouble du fonctionnement de l’intestin (du côlon ou gros intestin), sans gravité mais responsable d’une gêne importante au quotidien. Il déclenche des douleurs abdominales et des ballonnements importants, couplés à des troubles du transit. Environ 5% des Français en souffrent, les femmes étant deux fois plus touchées que les hommes.

Neuf mois de bénéfices

L’essai en question était randomisé et comprenait 354 adultes. Après trois mois de traitement, un soulagement des symptômes du syndrome du côlon irritable a été constaté par un nombre important de patients ayant suivi une hypnothérapie individuelle (40%) et de groupe (33%). Ces avantages ont persisté pendant les neuf mois de suivi pour 42% et 50% de ces patients.



L’intérêt de l’hypnose en groupe est de pouvoir traiter beaucoup de malades à la fois, sans que cela ne coûte trop cher. Attention cependant, l’hypnose atténue les symptômes, mais ne les fait pas disparaître. "Ce qui est frappant dans ces résultats, c'est que la perception de la maladie a un réel effet sur la souffrance du patient. La perception des symptômes semble aussi importante que leur gravité réelle", notent les chercheurs. D’autres recherches seront nécessaires pour évaluer le nombre optimal de séances d'hypnose nécessaires.

Une technique médicale reconnue

Selon le célèbre hypnothérapeute Olivier Lockert, l’hypnose est un état de conscience naturel différent de la veille et du sommeil, connu depuis que l’être humain existe. La "conscience" dont on parle est simplement notre esprit conscient : la perception ordinaire que nous avons du monde, avec nos cinq sens. Les techniques utilisées pour modifier l’état de conscience habituel d’une personne (vers moins ou davantage de conscience) sont multiples et choisies en fonction de l’objectif global à atteindre.



L'hypnose médicale, officiellement enseignée à la faculté de médecine depuis 2001 et reconnue comme une technique médicale par l’Ordre des médecins depuis 2005, est de plus en plus utilisée pour soigner et opérer.