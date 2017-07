Lois anti-tabac

Grande-Bretagne : 2 millions de fumeurs en moins en 10 ans

Depuis l’interdiction de fumer dans les restaurants et les bars en 2007, la consommation a fortement baissé, surtout chez les 16-24 ans.

Un an plus tôt qu’en France, en 2007, l’Angleterre était la dernière nation du Royaume-Uni (1) à passer l’interdiction de fumer dans les restaurants et les bars. À ce moment-là, la Grande-Bretagne comptait environ 10,2 millions de fumeurs.

À l’occasion des dix ans de cette mesure, Cancer Research UK publie de nouveaux chiffres. En 2017, les Britanniques ne seraient plus que 8,3 millions à céder à la tentation, soit une baisse de 1,9 million de fumeurs.

La prévalence du tabagisme a ainsi diminué de 5 points, pour passer de 21 % de la population à 16 %. Une grande victoire pour Cancer Research UK. D’autant plus que c’est chez les jeunes que la baisse est la plus forte : alors que les 16-24 ans étaient 26 % à fumer en 2007, ils sont aujourd’hui moins de 17 %, soit une baisse de presque 10 points !





Un parfum de tabac froid

Un grand pas dans la lutte anti-tabac outre-Manche, et plein de petits pas du quotidien pour les habitants. L’interdiction de fumer dans les restaurants a de nombreux avantages, d’après les Britanniques. Un sondage réalisé sur plus de 4 300 d’entre eux a ainsi révélé qu’ils sont plus de deux sur trois à apprécier le bénéfice de rentrer après une soirée sans l’odeur de tabac froid sur leurs vêtements.

Ils sont presque aussi nombreux (66 %) à trouver ces lieux plus accueillants pour les familles. Ils semblent aussi avoir pris conscience des risques liés au tabagisme passif : ils apprécient le gain sur la santé des serveurs et du personnel hôtelier (57 %), auparavant exposés continuellement à la fumée, et même pour eux-mêmes en tant que clients (38 %).