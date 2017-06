Classement de l'Institut Molinari

Tabac, alcool : la France accusée d'être moralisatrice

La France se classe en 6e position des états européens les plus moralisateurs, avec trop peu de résultats, estime l'Institut Molinari.

« Fumer tue », « Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé », « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »… Les avertissements, parfois directifs, se multiplient sur les produits alimentaires, le tabac et l’alcool. Les politiques publiques (loi Evin) imposent aussi une réglementation de la publicité, du tabagisme dans les lieux publics ou des taxes sur les produits visés.

Cet interventionnisme place la France dans le peloton de tête de la 2e édition de l’indicateur des états moralisateurs au sein de l’Union Européenne, publié par l’Institut économique Molinari. Tous critères confondus, elle se classe en 6e position, derrière la Finlande, qui domine largement les débats, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Hongrie et la Suède.

Ses politiques publiques sont surtout restrictives pour le tabac (3e), l’alcool (5e) et l’alimentation (2e)





L’art de vivre à la française

La France impose notamment une taxe de 8 centimes sur les boissons sucrées et énergisantes, a interdit les fontaines à soda, et réfléchit à une taxe sur les fast-foods et les confiseries. Elle est aussi le 3e pays européen dans le classement des taxes sur le tabac, fait partie des rares à avoir imposé le paquet neutre, et régule fortement la publicité sur l’alcool, rappelle l’Institut Molinari.

Ce think tank, qui promeut au niveau médiatique et politique une vision libérale de l’économie et de la société, critique vivement cette « faible tolérance à l’égard des modes de vie ». Elle lui reproche de nuire à « l’art de vivre à la française, qui a pris du plomb dans l’aile ». Il s’inquiète d’un durcissement global, sur les 28 pays de l’Union Européenne évalués, des règlementations.





Molinari n’aime pas les règles

Cécile Philippe, présidente de l’Institut Molinari, estime que cette tendance a des effets contraires à ceux escomptés, notamment dans le développement des marchés parallèles, comme pour le tabac. « Mais les effets pervers ne s’arrêtent pas là, ajoute-t-elle. Un nombre croissant de recherches montre que l’essor des réglementations comportementales ne réduit pas les risques encourus par les consommateurs. »

« Il n’y a pas de gloire à être parmi les pays les plus moralisateurs de l’UE, estime Christopher Snowdon, directeur de la division économie des modes de vie à l’Institute of economic affairs de Londres (Royaume-Uni), et qui a établi ce classement. Trop de politiciens semblent convaincus qu’il faut traiter les citoyens comme des enfants. La situation se durcit partout. C’est regrettable, car ces politiques moralisatrices réduisent drastiquement les libertés individuelles sans montrer une réelle efficacité. »

L’Institut Molinari préfère retenir le lien entre revenu national brut et espérance de vie comme « seule relation statistiquement significative observée » de leur analyse. Il faudrait donc plutôt se focaliser sur la croissance économique que sur le contrôle des individus, pour mener une bonne politique de santé publique.