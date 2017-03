Sans surprise, les pays qui investissent le plus dans la lutte anti-tabac sont ceux qui en récoltent le plus les fruits. Pour chaque mesure de plus dans l’arsenal des Etats, le tabagisme recule de 1,5 point de pourcentage. En 10 ans, cela représente 7 % de fumeurs de moins.





L'exemple népalais

Sur ce plan, deux pays se distinguent : le Panama et le Népal, qui ont développé un panel complet de lutte contre la cigarette. Le premier a interdit publicité, promotion et sponsoring depuis 2008 et instauré des programmes d’aide à l’arrêt du tabac en 2009. Le second force les fabricants à couvrir 90 % de la surface du paquet avec des images chocs sur les dangers du tabac.

A l’inverse, les pays africains se sont montrés un peu trop laxistes vis-à-vis du tabagisme. Résultat : le nombre de fumeurs progresse de 3 % en Afrique de l’Ouest, 13 % en Afrique centrale, 5 % en Afrique du Nord.

« L’objectif de la convention, réduire la consommation de tabac, peut être atteint par l’adoption des mesures clé à leur plus haut niveau et une application stricte de celles-ci », conclut le Dr Geoffrey Fong, co-auteur de l’étude. Le retard de certains pays est attribué à l’influence de l’industrie du tabac.

Selon l’OMS, le tabac provoque 6 millions de décès chaque année. Rien qu’en France, 16 millions de personnes fument.