N’étant pas traités correctement, les mégots s’accumulent dans les décharges, dans les rues ou encore sur les plages. Ils représentent 30 à 40 % des déchets récupérés en ville et sur les littoraux. Cette masse considérable est à haut risque : arsenic, nicotine et autres métaux lourds persistent durablement. Les poissons et les divers animaux marins sont les victimes directes de cette pollution environnementale.

Des revenus à gagner

Sans action, le tabac risque de menacer le développement des nations, avertit l’OMS. La mise en place de mesures contrôle relève donc de l’urgence. L’agence sanitaire internationale recommande de restreindre la publicité, d’instaurer le paquet neutre mais aussi de taxer davantage les produits du tabac.

Cette dernière mesure pourrait bien être la plus rentable en matière de santé publique. Les gouvernements récoltent chaque année 270 milliards de dollars via les taxes sur le tabac. Cela pourrait augmenter de 50 % si les taxes sont accrues. De précieux revenus qui peuvent, ensuite, être réinvestis dans le développement de la nation. Et d’atteindre ainsi les objectifs de l’Agenda pour un développement durable en 2030.