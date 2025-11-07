Pommes : comment éviter de consommer des fruits traités aux pesticides

20 kilos de pommes par ménage et par an : ce fruit d’automne est le plus consommé en France. Il en existe de nombreuses variétés, dont certaines sont disponibles toute l’année. La pomme est plébiscitée pour son intérêt nutritionnel : elle est riche en fibres et en anti-oxydants, et peu calorique. Mais plusieurs associations alertent sur la présence de pesticides en quantité.

Pommes : des fruits souvent contaminés par les pesticides

D’après Greenpeace, une pomme issue de l’agriculture conventionnelle subit en moyenne 35 traitements phytosanitaires. "Herbicides, insecticides, fongicides… Les pomiculteurs peuvent choisir parmi plus de 2.500 produits toxiques, alerte l’ONG. La plupart des pesticides sont déposés directement sur le fruit par pulvérisation : la peau est ainsi gorgée de substances chimiques."

Ce constat est partagé par l’association UFC Que Choisir. En octobre 2023, elle a publié les résultats d’un test réalisé sur 106 pommes, dont 26 issues de l’agriculture biologique. 75 % des pommes conventionnelles étaient contaminées par un résidu de pesticides, dont 54 % étaient dits à risque. "Il s'agit des résidus de pesticides pour lesquels les agences réglementaires française ou européennes reconnaissent l’existence de données suggérant ou entérinant, soit une action de perturbateurs endocriniens, soit une promotion de cancers, (…), soit une toxicité sur un organe cible à la suite d'une exposition répétée ou prolongée, soit encore plusieurs de ces actions à la fois", précise l’association. Dans près de 40 % des fruits conventionnels, des traces de Fludioxonil ont été retrouvées, or ce fongicide a été classé comme perturbateur endocrinien par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Pommes bio : des fruits moins contaminés par les pesticides

Concernant les pommes bio, seulement 4 % des fruits présentaient des résidus de pesticides. Parmi les variétés analysées par l’association, quatre sont particulièrement recommandées car elles sont très peu contaminées : la pomme Gala bio, la pomme Jazz bio et la Cameo bio, ainsi que la Boskoop.

Dans tous les cas, mieux vaut laver la pomme avant de la consommer. Même si cela ne suffit pas toujours à éliminer les résidus de pesticides. Selon une étude relayée par l’American Chemical Society en 2024, la contamination ne se limite pas à la peau. "Le lavage seul pourrait être insuffisant pour empêcher l'ingestion de pesticides et l’épluchage serait ainsi nécessaire pour éliminer la contamination potentielle de la peau et de la pulpe externe", alertent ces spécialistes.