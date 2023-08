Pommes : 7 bonnes raisons d'en manger

Une pomme par jour éloigne le médecin, dit le célèbre proverbe anglais. Et il n’avait pas tort. Selon la clinique Cleveland, située aux États-Unis, le fruit a de nombreux bienfaits sur la santé. "Les pommes sont populaires pour une raison, souligne la diététicienne Amber Sommer. Elles sont faciles à manger sur le pouce et ont un goût délicieux. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les manger régulièrement peut améliorer considérablement la santé."

D’une part, le fruit est peu calorique : il y a environ 60 calories par pomme. Mais il contient aussi des antioxydants, des fibres et de l’eau. Tout cela rend le fruit bénéfique pour la santé, la spécialiste Amber Sommer cite sept bonnes raisons de manger des pommes.

La pomme stabilise la glycémie

"Lorsque vous mangez des aliments sucrés et transformés comme des beignets, la quantité de glucose, soit le sucre, dans votre sang augmente, explique Amber Sommer. Mais lorsque vous mangez des aliments riches en fibres et faibles en sucre, comme les pommes, cela maintient votre taux de glucose stable." Or une glycémie élevée, c’est-à-dire la quantité de glucose dans le sang, augmente le risque de diabète de type 2. Cette maladie chronique peut entraîner de graves complications comme l’accident vasculaire cérébral ou l’infarctus du myocarde. Une étude a démontré que les personnes qui mangent plus d’une pomme par jour ont un risque réduit de 28 % de souffrir de diabète de type 2, en comparaison aux personnes ne mangeant pas de pomme.

La pomme réduit le cholestérol

Le fruit a aussi des bienfaits pour le taux de cholestérol. D’après différentes recherches scientifiques, la consommation quotidienne de pommes peut baisser ce taux d’environ 5 à 8 %. "Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque, car il obstrue vos artères, limitant le flux sanguin vers votre cœur, rappelle Amber Sommer. Mais les antioxydants et les fibres des pommes sont un combo gagnant pour aider à réduire ce taux." Selon la spécialiste, ces bienfaits sont liés à la pectine, l’une des fibres présentes dans les pommes, capable de se lier au cholestérol dans le tube digestif et de l'éliminer.

La pomme diminue la tension artérielle

Le fruit est aussi bénéfique contre la tension artérielle. Une étude australienne a démontré que manger des pommes aidait à baisser la tension. Selon différentes recherches, les antioxydants et les fibres contenus dans la pomme et dans sa peau ont des effets positifs sur la circulation sanguine. Or, l’hypertension artérielle correspond à une pression élevée dans les vaisseaux sanguins et augmente le risque de troubles cardio-vasculaires.

La pomme soulage l’inflammation

La pomme a également des vertus anti-inflammatoires. Les fibres qu’elle contient et la quercétine, un anti-oxydant, réduisent l’inflammation dans l’organisme, notamment lorsqu’elle est chronique. "Une étude portant sur 1.600 jeunes adultes suggère que la consommation de pommes et de poires peut protéger contre le développement de l’asthme", ajoute la diététicienne.

La pomme booste le microbiote

La quercétine a aussi des effets positifs sur le microbiote, les micro-organismes présents dans l’intestin. Elle empêche les agents pathogènes nocifs de se développer. À l’inverse, la pectine est comme un prébiotique, soit un aliment pour les micro-organismes bénéfiques, ce qui favorise une bonne santé intestinale.

La pomme apaise la faim de manière durable

"Parce que les pommes sont riches en eau et en fibres, elles constituent une collation copieuse, souligne Amber Sommer. Les fibres aident à ralentir la digestion, de sorte que vous vous sentez rassasié plus longtemps." La faible quantité de calories (en moyenne 54 grammes pour 100 grammes) présentes dans le fruit contribue aussi à en faire un en-cas sain.

La pomme nous aide à vivre vieux

La pomme serait également un aliment bon pour la longévité. Une étude de 2016 a prouvé que les participants qui mangeaient une pomme par jour avaient 35 % de risques en moins de décéder dans les quinze ans. Plus concrètement, la pomme peut réduire le risque de cancer ou de maladie cardiaque, qui sont des causes fréquentes de décès.

Les pommes qui peuvent être cueillies à partir du mois de juillet pour les plus précoces et jusqu'en novembre pour les plus tardives, ont donc de multiples effets positifs sur la santé. Par ailleurs, ce fruit est facile à trouver, peu chère et se conserve facilement pendant l’année. En revanche, mieux vaut consommer des pommes entières, crues et non pelées, plutôt que transformées. Les compotes, jus et cidres n’offrent pas les mêmes bienfaits sur l'organisme.