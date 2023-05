Flavonols : pourquoi manger des pommes protège les personnes âgées

L'ESSENTIEL Manger des aliments contenant des composés alimentaires appelés flavonols peut réduire les risques de développer une fragilité en vieillissant.

Environ 10 à 15 % des personnes âgées souffrent de fragilité. Il s'agit d'un syndrome gériatrique qui entraîne un risque accru de chutes, de fractures, d'invalidité ou encore d'hospitalisation.

Pour chaque apport supérieur de 10 mg de flavonols par jour, les risques de fragilité sont réduits de 20 %, selon l'étude.

L'adage "une pomme par jour éloigne le médecin" semble contenir quelques vérités. Des travaux du Hebrew SeniorLife Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research suggèrent que les flavonols (l'une des sous-classes des composés naturels appelés flavonoïdes) que l'on trouve dans ce fruit, réduit le risques de fragilité des personnes âgées.

Senior : les aliments riches en flavonols réduiraient les risques accrus de fragilité

Selon une récente étude parue dans la revue scientifique ScienceDirect, manger des aliments riches en flavonols pourrait aider à réduire les risques de fragilité chez les personnes âgées. Les flavonols sont des composés alimentaires présents dans certains fruits et légumes.

Les chercheurs ont observé une diminution de 20 % des risques de fragilité pour chaque apport supplémentaire de 10 mg de flavonols par jour. 10 mg de flavonols est la quantité contenue dans une pomme de taille moyenne.

Quercétine : l e flavonol qui protège le plus les personnes âgées

Parmi les différents types de flavonols, il a été observé que la quercétine est particulièrement efficace pour prévenir les troubles liés au vieillissement, tels que les chutes, les fractures ou l'invalidité. Cette substance se trouve dans les pommes et les mûres, mais aussi dans d'autres aliments tels que les oignons, les épinards et les poivrons.



"Bien qu'il n'y ait pas d'association significative entre l'apport total en flavonoïdes et la fragilité, un apport plus élevé en flavonols (l'une des sous-classes de flavonoïdes) était associé à une probabilité plus faible de développer une fragilité. Plus précisément, un apport plus élevé en quercétine était le flavonoïde qui avait la plus forte association avec la prévention de la fragilité. Ces données suggèrent qu'il peut y avoir des sous-classes particulières de flavonoïdes qui ont le plus de potentiel en tant que stratégie alimentaire pour la prévention de la fragilité", écrivent les auteurs dans leur article paru dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition.

Flavonols : Les autres bénéfices sur la santé

Outre lutter contre la fragilité chez les personnes âgées, les flavonoïdes ont également d'autres effets positifs sur la santé. En effet, ils sont connus pour leur action anti-inflammatoire, leur capacité à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et leur action préventive contre le cancer.

Ainsi, en consommant des aliments riches en flavonols, les seniors peuvent non seulement améliorer leur santé physique, mais aussi préserver leur santé mentale et éviter certaines maladies chroniques.