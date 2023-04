5 signes avant-coureurs d'une mauvaise circulation sanguine

L'ESSENTIEL L’insuffisance veineuse peut avoir des conséquences sur l’aspect de la peau et sur la pilosité des jambes.

Elle peut aussi provoquer des ulcères au niveau des jambes et des maux d’estomac.

Mais elle peut aussi être responsable de troubles de la mémoire.

Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou encore insuffisance rénale : une mauvaise circulation sanguine peut avoir de graves conséquences. Si certains signes permettent de l’identifier facilement, comme les pieds et les mains froids, d’autres sont moins connus. Un chirurgien vasculaire britannique, Alun Davies, en signale cinq dans un article du Daily Mail.

Circulation sanguine : comment la peau peut permettre de repérer l’insuffisance veineuse ?

Ce spécialiste explique que l’état de la peau peut être un indicateur. Si elle est brillante et qu’il y a une sensation de tension, au niveau des jambes et des pieds, cela peut être le signe d’une mauvaise circulation sanguine, car cette altération entraîne une détérioration de la peau. "Si ces symptômes peuvent ne pas sembler alarmants, un flux sanguin restreint peut être causé par des blocages au niveau des artères, ce qui est potentiellement mortel", explique le professeur Alun Davies. Il ajoute que l’engourdissement provoquée par la pathologie peut être grave en lui-même : "Les picotements et les aiguilles qui accompagnent l'engourdissement des pieds peuvent non seulement être inconfortables, mais ils peuvent aussi causer des problèmes d'équilibre et masquer d'éventuelles blessures aux pieds."

Le manque de pilosité sur les jambes, autre signe d’insuffisance veineuse

En ce qui concerne les jambes, l’absence de poils peut aussi être un signal d’alerte. La perte de poils peut être la conséquence d’un manque de sang dans ces zones qui conduit au décès des follicules pileux à cause du manque de nutriments. "C’est plus visible chez les hommes, qui sont nombreux à constater une ligne au niveau des chaussettes, sans poils", poursuit le spécialiste. Ce symptôme doit absolument être signalé à un professionnel de santé, car il peut avoir pour conséquence une gangrène des membres inférieurs, dont l’issue peut être l’amputation.

Mauvaise circulation sanguine : elle engendre des ulcères aux jambes

Des plaies qui ne cicatrisent pas au niveau des jambes reflètent aussi une mauvaise circulation du sang. Le chirurgien vasculaire explique que ces plaies sont généralement situées à l’intérieur de la jambe, entre la cheville et le genou. La peau est parfois dure et décolorée autour. Pour certaines personnes, cela n’est pas du douloureux, mais il est important de prendre en charge rapidement ces ulcères pour éviter l’infection.

Une insuffisance veineuse peut provoquer des maux d’estomac

Le médecin rappelle qu’une mauvaise circulation sanguine a des conséquences sur tout l’organisme, et même sur les organes vitaux. Lorsque le sang circule mal, cela peut provoquer des douleurs au niveau de l’abdomen ou des diarrhées. "Comme tous les organes vitaux, l’estomac a besoin d’un flux sanguin riche en oxygène pour fonctionner correctement", indique-t-il.

Les pertes de mémoire : un symptôme méconnu de l’insuffisance veineuse

Souvent associées à la maladie d’Alzheimer ou à la démence, les pertes de mémoire peuvent aussi refléter un trouble de la circulation sanguine. D’après ce spécialiste, le manque de sang dans le cerveau peut provoquer des trous de mémoire.

Insuffisance veineuse : quels sont les traitements ?

Il existe plusieurs techniques pour faire disparaître ces symptômes. D’abord, la contention : elle consiste à porter des bas ou à entourer les jambes de bandes pour favoriser le retour veineux. Lorsque cela ne suffit pas, les médecins peuvent suggérer une intervention chirurgicale pour retirer les veines malades. Selon la Fédération française de cardiologie, 18 millions de personnes souffriraient de problèmes de circulation veineuse.