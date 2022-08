À défaut d’être amoureux de nos pieds, nous en sommes souvent les esclaves

Le pied est « toujours » d’actualité, et lorsque l’on a mal au pied, le moral n’est jamais vraiment là.

En fait, lorsque l’on réfléchit à tout ce que l’on fait inconsciemment avec un pied, on peut parler d’un instrument de vie très précis. Un instrument de haute précision qui doit associer puissance et souplesse. En plus de reconnaître le terrain sur lequel il repose, il s’y adapte instantanément, même si les chaussures ont un peu perturbé cette qualité qui nous vient de la nuit des temps. Le pied est donc la véritable « cheville ouvrière » de notre autonomie de déplacement.

Le fait d’avoir des chaussures a perturbé la qualité naturelle du pied, mais il est difficile de revenir en arrière ! Un détail cependant : les parents demandent sans arrêt à leurs tout-petits de ne pas se promener pieds nus. Or, si le terrain n’est ni froid ni dangereux, c’est au contraire une excellente idée de laisser un enfant s’amuser les pieds nus. Il aura plus tard une meilleure assise.

Pour s’occuper de nos pieds, il y a certes les médecins, mais également les podologues dont c’est la spécialité, mais qui ne sont pas médecins.

Comment doit-on s’occuper de ses pieds au quotidien ?

D’abord, se les laver, au moins tous les jours, avec un savon surgras. Il faut les sécher soigneusement, en particulier entre les orteils, ce que la plupart des gens ne font pas, se plaignant ensuite d’irritations et de mycoses, essentiellement dues à la macération.

On peut masser régulièrement ses pieds avec des crèmes spécifiques, car l’épaisseur de leur peau n’est pas la même que pour le reste du corps. Ce massage améliore la circulation et l’élasticité. C’est également l’occasion de surveiller très régulièrement l’état de la peau pour prévenir une petite blessure qui, en quelques jours, peut devenir gravissime, par exemple chez le diabétique.

Sachez qu’il existe des pommades différentes selon le type de problème à traiter : transpiration excessive, échauffement, assèchement, durillon ou mycose.

Chaussures : les conseils du médecin

Il faut avoir des chaussures adaptées à la morphologie de son pied, qui peut être carré, égyptien, grec, plat, creux ou déformé. Qu’elles soient souples ou rigides, peu importe, mais attention aux coutures traumatisantes et à la hauteur des talons : vingt-cinq millimètres maxi pour l’homme, quarante-cinq pour la femme.

Il faut toujours acheter ses chaussures le soir, car le volume du pied augmente pendant la journée, et systématiquement essayer les deux chaussures, car la nature nous a tous gratifiés d’un pied plus fort que l’autre. N’hésitez pas à marcher un peu dans le magasin, car en aucun cas l’orteil le plus long ne doit toucher la chaussure.

Pour les chaussures de sport, le premier critère du choix est votre poids. Plus il sera important, plus la semelle doit être épaisse et résistante.

Il existe des chaussures multisports qui seront donc à priori bonnes pour l’activité physique en général. Mais si vous êtes plus marche tout terrain, jogging voire vélo ou fana des zones humides, faites-vous conseiller dans un magasin spécialisé.

On dit que la durée de vie normale d’une chaussure n’excède pas quelques centaines de kilomètres. Prenez garde car, comme l'usure est progressive, on ne s'en rend pas bien compte.

Ce sont les qualités de la semelle qui sont à évaluer et leur fonction d'amortissement, non l'usure extérieure, qui, elle, arrive plus tard. Six à huit mois d'utilisation 3 fois par semaine sont une durée de vie maximale.

De plus, quelle que soit l’activité physique choisie, achetez une chaussure qui a une pointure au-dessus de celle habituelle de votre pied.

Enfin, l’accessoire privilégié de la chaussure, c’est la chaussette. Il faut mettre à son achat la même rigueur que pour la chaussure, en privilégiant, même si c’est plus délicat à laver, le coton, qui se comporte bien quelle que soit la température.

La mode des adolescents qui ne portent que des baskets est un problème et un sujet qui nous fait passer auprès des ados pour des ringards, mais on se prépare des générations de pieds plats.

Une fois par semaine, essayer d’imposer d’autres chaussures suffirait…