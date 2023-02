6 tendances détox néfastes pour les dents

L'ESSENTIEL L'émail correspond à la couche extérieure des dents.

Une perte d'émail peut rendre les dents plus sensibles.

Une carie engendre la destruction progressive de la dent par des bactéries.

Cure de jus, jeûne ou complément alimentaire détox : régulièrement, de nouvelles tendances liées au bien-être apparaissent. Elles promettent parfois de stimuler le système immunitaire, de retrouver l’énergie, ou encore de libérer l’organisme des toxines accumulées. Si leurs fondements sont contestables, elles peuvent être par ailleurs dangereuses. Dans un article du Daily Mail, un dentiste alerte sur les potentielles conséquences sur la santé bucco-dentaire.

Les shots de vinaigre de cidre : un excès d’acidité dangereux pour les dents

Ces dernières années, les cures de vinaigre de cidre sont devenues populaires. Il s’agit de le consommer sous forme de shots pour améliorer la digestion, booster le système immunitaire et la santé cardiaque. Pour Payal Bhalla, dentiste à Ipswich (au nord-est de Londres), ces cures de vinaigre de cidre peuvent présenter certains bénéfices, mais elles nuisent clairement à la santé bucco-dentaire. "Cela peut endommager vos dents, surtout si vous en buvez tous les jours, prévient-elle. (…) Le vinaigre est extrêmement acide et peut engendrer une érosion de l’émail des dents très rapidement s’il est consommé quotidiennement." D’une part, cela va fragiliser les dents, car l’émail est primordial mais cela peut aussi les jaunir car la dentine jaune, présente sous l'émail, sera davantage visible.

L’eau citronnée peut endommager l’émail

Les cures de jus de citron peuvent avoir des conséquences similaires sur la santé bucco-dentaire. Depuis longtemps, les spécialistes du bien-être conseillent de boire du jus de citron dilué dans de l’eau, car cela améliorerait l’aspect de la peau, la digestion et la santé en général. Mais cet agrume contient une quantité importante d’acide, et la dentiste britannique rappelle que cela peut entraîner une érosion de l’émail et un risque plus élevé de caries, mais aussi "des nausées, des brûlures d'estomac, des maux de tête et d'autres symptômes de reflux gastro-oesophagien". Pour limiter les risques, il est préférable de consommer ce type de boisson avec une paille, pour "permettre au liquide de contourner vos dents et votre bouche", et de réduire la quantité de citron.

Les cures de jus : un excès de sucre mauvais pour les dents

Par ailleurs, les cures de jus, dites "détox", sont aussi à éviter. Dr Bhalla rappelle que les jus sont riches en sucres, et les boire au quotidien, peut "user l'émail des dents et favoriser les caries". "Les bactéries qui se trouvent sur les dents après avoir bu du jus peuvent également irriter les gencives et éventuellement entraîner une maladie parodontale", soulève cette spécialiste.

Dents : les bains de bouche à l’huile peuvent aggraver certaines pathologies

Parmi les tendances populaires en termes de bien-être, certaines reposent sur des médecines traditionnelles, comme l’Ayurveda. Cette dernière promeut notamment les bains de bouche à l’huile : il s’agit de verser de l’huile dans la bouche pendant 15 à 20 minutes pour "purifier le corps et éliminer les toxines". Cela peut être réalisé avec de l’huile de coco ou de l’huile d’olive. Certains affirment que cela peut prévenir les caries ou éliminer la mauvaise haleine. Mais pour le Dr Bhalla, ces affirmations n’ont aucun fondement scientifique. "En fait, certains experts affirment que cela pourrait aggraver certaines pathologies comme les maladies des gencives ou les caries", précise-t-elle.

Dents : quels sont les risques des laits végétaux ?

Les laits végétaux comme ceux à l'avoine, au soja ou à l’amande, ont de plus en plus de succès aussi bien au Royaume-Uni qu'en France. S’ils présentent des aspects intéressants pour la santé, Dr Bhalla explique que le passage du lait animal au lait végétal peut entraîner "une carence en calcium et en d'autres nutriments bénéfiques pour la bouche". Or, le calcium permet de conserver des dents en bonne santé. "Certains laits végétaux comme le lait de soja peuvent amener les bactéries buccales à produire six fois plus d'acide que le lait laitier, ce qui est inquiétant, car plus d'acide signifie un plus grand risque d'érosion de l'émail ainsi que plus de risques de caries et de caries", ajoute-t-elle.

Dentifrice au charbon : un produit à utiliser avec précaution

Depuis plusieurs années, le charbon de bois est promu comme un ingrédient miracle pour retrouver des dents blanches. Des marques l’incorporent désormais dans leurs dentifrices. Mais pour la dentiste britannique, il est important de rester prudent. "Davantage de recherches sont nécessaires sur les effets à long terme de ce type de dentifrice, mais une chose est sûre, il s'agit d'un produit très abrasif." C’est notamment ce qui permet d’éliminer les tâches présentes sur les dents mais à terme, cela peut détruire l’émail. Dr Bhalla recommande de l’utiliser avec parcimonie, au maximum deux fois par semaine, et d’en parler avec son dentiste.