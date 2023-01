Cure détox : «Elle permet de démarrer l’année du bon pied après les excès des fêtes»

- Pourquoi docteur : Lorsque la nouvelle année pointe le bout de son nez, plusieurs personnes décident d’entamer une cure détox afin de nettoyer leur organisme. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée de le faire après les fêtes de fin d’année ?

Bettina Sarhosoglu : Il est intéressant de faire une cure détox après les festivités, car durant cette période, on a consommé des aliments plus gras et sucrés, on a été moins vigilant sur l’équilibre alimentaire et on a mangé moins de légumes et de fruits. Cette méthode permet de prendre soin de soi et de démarrer l’année du bon pied après les excès des fêtes.

Dans quels cas est-il recommandé de faire une cure détox ?

On peut réaliser une cure détox à chaque changement de saison, après des excès alimentaires (fêtes de fin d’année, Pâques, vacances…) ou tout simplement dès que l’on en ressent le besoin. Par exemple, lorsque l’on souffre de problèmes digestifs, notre peau est terne et présente de l’acné ou quand on est barbouillé.

Détox : "elle permet de mettre ses organes digestifs au repos"

Quel est l’intérêt d’une cure détox ?

Elle permet de mettre son corps, plus précisément ses organes digestifs, au repos. La cure détox aide à éliminer les toxines, telles que les pesticides ou les métaux lourds, grâce aux organes émonctoires (foie, reins, intestins…). En détoxifiant son organisme, on peut reprendre de bonnes habitudes alimentaires et retrouver de l’énergie.

La cure détox est-elle efficace pour perdre du poids ?

Cette méthode ne doit pas être réalisée pour perdre du poids. Si l’on souhaite maigrir, il est préférable d’opter pour un rééquilibrage alimentaire. Cependant, la cure détox peut être intéressante dans le cadre d’un processus de perte de poids. En clair, si une personne stagne et ne parvient plus à dépasser un palier, elle peut faire une cure détox pour relancer son métabolisme, ce qui favorise la perte de poids.

"Il faut choisir le bon moment" pour entamer la détoxification du corps

Comment se lancer ?

Une cure détox, ça se prépare ! Il est déconseillé de passer d’un extrême à un autre. Avant de la commencer, il convient ainsi de s’organiser et d’avoir les aliments recommandés dans ses placards. Autre conseil : il faut choisir le bon moment pour l’entamer. En clair, il est préférable de réaliser cette méthode lorsque l’on n’est pas surchargé de travail ou durant le week-end, où l’on est plus susceptible de faire des excès.

Après les fêtes de fin d’année, les changements alimentaires doivent se faire progressivement. Par exemple, durant les premiers jours, on peut réduire sa consommation de café ou de viandes et réintégrer judicieusement des fruits et des légumes dans notre alimentation.

Faut-il être suivi par un professionnel de santé ?

Si l’on fait une cure détox pour la première fois, il est important d’être suivi par un diététicien ou un naturopathe afin d’avoir de bonnes recommandations et pour que la méthode soit personnalisée.

"La cure détox passe essentiellement par l'hydratation"

Quels sont les aliments à privilégier le cadre d’une cure détox ?

La cure détox passe essentiellement par l’hydratation. Afin de détoxifier le foie, on peut se tourner vers des boissons sans théine, comme le rooibos, ou des infusions. Les amateurs de café peuvent le remplacer par de la chicoré ou des substituts de café. Lors de cette méthode, on privilégie les légumes et les fruits de saison et des produits bio, qui contiennent moins de pesticides et plus de minéraux. En cas de sensation de faim, on peut également miser sur des céréales complètes (quinoa, riz complet…) pour être rassasié. Autre astuce : mettre des aliments très nutritifs, comme des graines germées, dans ses salades ou ses soupes.

Pour le petit-déjeuner, on peut déguster une boisson, telle qu’un jus de légumes et de fruits (riche en antioxydants et en vitamines), pour s’hydrater et laisser le corps se réveiller. Ce jus peut être composé de deux légumes et d’un fruit, par exemple : concombre (qui est neutre gustativement parlant), carotte, orange et un peu de citron. À midi, il est possible de manger une salade de crudités. Pour éviter de se lasser, on tente de jouer avec les textures. Enfin, le soir, on peut opter pour une poêlée de légumes ou une soupe.

Quels aliments sont à éviter pendant cette cure ?

Dans le cadre d’une cure détox, on évite le café, l’alcool, les produits ultra-transformés, les mauvaises graisses, les sucres raffinés. Il vaut mieux aussi mettre de côté la charcuterie et les viandes rouges.

Cure détox : sa durée varie "d’un jour à une semaine"

Quelle est la durée conseillée ?

La durée peut varier d’un jour à une semaine. Lorsque l’on réalise cette méthode, il faut s’écouter et éviter de la faire sur le long terme afin de ne pas perdre sa masse musculaire.

Si l’on souhaite détoxifier son organisme à cause de problèmes digestifs ou après un repas copieux, il vaut mieux faire une cure détox pendant une journée. En revanche, si l’on désire atténuer son acné ou relancer son métabolisme, il est préférable de mettre son foie au repos pendant cinq à sept jours.

Quels sont les effets secondaires d’une cure détox ?

La cure détox peut entraîner des migraines, une constipation et une hypoglycémie.

Quelles sont les contre-indications ?

Cette méthode est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire (TCA), les patients obèses, les adultes atteintes d’hypertension et de diabète.