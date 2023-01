Laits végétaux : 5 alternatives au lait de vache

L'ESSENTIEL Il existe de nombreuses boissons végétales à base de soja, d'amande, de riz, d'avoine ou encore de noisette.

Ces "laits" peuvent être une alternative aux laits de vache, chèvre ou brebis.

Alors que le végétarisme et le véganisme se développent, ils prospèrent dans les rayons des supermarchés : les "laits" végétaux à base d'amande, de soja de riz, de noisette ou d'avoine.

Ces boissons à base de plantes ont peu à voir avec le lait produit par les vaches, les chèvres ou les brebis. Très digestes, ils sont riches en vitamines et sont généralement de couleur blanche, comme le lait animal, mais c'est là que s'arrêtent leurs similitudes. Sans lactose ni caséine, ils ont la particularité de pouvoir être consommés par les personnes souffrant d'intolérances ou d'allergies, ainsi que par les végétariens et les végétaliens. Mais le lait végétal contient beaucoup moins de vitamine C que le lait de vache.

Quelle est la différence entre le lait d'origine animale et les boissons végétales ? Lequel choisir selon vos besoins et vos goûts ? Voici un petit comparatif pour vous aider à y voir plus clair.

Le lait de vache

Avec l’ensemble des produits laitiers, le lait de vache est la source principale de calcium de notre alimentation. Grâce au lait, mais aussi au fromage ou aux yaourts, nous comblons les deux tiers de nos besoins en calcium, indispensables à la santé des os et des dents.

Le lait de vache offre également un apport protéinique important, il est riche en phosphore, potassium, oligo-éléments (zinc, iode, sélénium) ainsi qu’en vitamines A, B2, B1 ou B6. Surtout, il est particulièrement riche en vitamines B2 et B12 : par exemple, 25 cl de lait (soit un bol) couvrent 40 % des besoins en vitamine B2 d'un enfant. Un litre de lait couvre 100% de nos besoins en vitamine B12.

Bien que le lait présente de nombreux avantages, il peut être difficile à digérer en raison de sa teneur en lactose (un sucre naturellement présent dans le lait). Vous pouvez alors choisir du lait de chèvre ou de brebis, plus digestes.

Les laits de chèvre et de brebis

Alternatives au lait de vache, les laits de chèvre et de brebis se ressemblent nutritionnellement. Le lait de chèvre n'est pas aussi riche en protéines que le lait de vache, mais c'est aussi une excellente source de calcium et de lipides. Il est également plus faible en cholestérol et plus riche en vitamine A. En revanche, contrairement au lait de vache, le lait de chèvre contient très peu de vitamine B9, qui contribue au renouvellement cellulaire et au bon fonctionnement du système nerveux. Ne vous inquiétez pas, car la plupart des laits de chèvre actuellement sur le marché sont enrichis en vitamine B9 pour compenser cette carence.

Le lait de brebis est plus énergétique et plus riche en matières grasses que les laits de vache et de chèvre : il contient en moyenne deux fois plus de lipides que le lait de vache entier. Riche en minéraux, notamment en calcium (200 mg pour 100 ml) il est une excellente source de vitamines D, E et B2.

Le lait de soja

Le lait de soja est fabriqué à partir de graines de soja et d'eau, il est le lait végétal le plus populaire. Aussi riche en protéines que le lait de vache, c'est aussi une excellente source de fibres et d'acides gras polyinsaturés, qui aident à maintenir un taux de cholestérol correct. Il est naturellement sans calcium, mais il est facile de trouver du lait de soja enrichi en calcium.

Attention cependant, le lait de soja ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans, ni aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux personnes sous traitement hormonal, car il contient des isoflavones, qui sont des phyto-œstrogènes ou dérivés hormonaux.

Le lait d'amande

Le lait d'amande est pauvre en protéines mais riche en magnésium, fer, calcium, vitamine E et fibres. Très apprécié pour son goût doux et légèrement sucré, il est produit en pressant des amandes fraîches que l’on mélange avec de l'eau. Nos intestins le digèrent très facilement. En revanche, il contient très peu de calcium, il ne se substitue donc pas au lait de vache. Si vous souhaitez en consommer, pensez à avoir une alimentation riche en protéines et à privilégier les aliments contenant beaucoup de calcium.

Le lait de riz

Riche en lipides (acides gras essentiellement insaturés) et en glucides, le lait de riz est apprécié pour son goût doux et neutre. Il est également connu pour sa haute teneur en vitamines et en minéraux, il est également totalement sans gluten. En revanche, il est naturellement sans calcium. Ainsi, les formules du commerce sont enrichies et offrent le même apport que le lait de vache : 120 mg de calcium pour 100 ml de lait.

Le lait d'avoine

Comme le lait de vache, le lait d'avoine est riche en fibres, en vitamines (surtout E et B) et en minéraux. Il a également la même teneur en lipides que le lait demi-écrémé mais est pauvre en glucides, ce qui en fait le lait végétal idéal pour les personnes au régime. Cependant, il contient très peu de protéines et est naturellement sans calcium. Les formules que l’on trouve dans le commerce sont souvent enrichies afin de combler cette lacune.

Le lait de noisette

Délicieusement gourmand, le lait de noisette possède de nombreux bienfaits. Riche en vitamines (A et B), sels minéraux, oméga-3 et 6, il est légèrement plus calorique que le lait de vache. Faible en protéines, il est très énergisant mais dépourvu de calcium. Il est donc préférable de le consommer avec modération et dans le cadre d'une alimentation équilibrée.