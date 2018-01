Intolérances alimentaires

Le lait de soja, la meilleure alternative au lait de vache

Les laits végétaux sont de plus en plus nombreux sur le marché. Le lait de soja serait le plus intéressant d’un point de vue nutritionnel. En termes d'apports nutritifs, il est arrive juste derrière le lait de vache. Explications.

30 à 50 % des Français digèrent mal le lactose d’après l’Assurance maladie. Leur organisme présente un déficit de lactase, or c’est lui qui permet de digérer le sucre contenu dans le lait. Le lactose, non digéré, fermente dans l’estomac. Ces personnes souffrent alors de problèmes digestifs : ballonnements, diarrhées, crampes d’estomac. Aujourd’hui, on peut facilement remplacer le lait de vache par du lait végétal ou d’autres laits provenant d’animaux, à l’image du lait de chèvre. Tous ne sont pas égaux nutritionnellement. Une étude de l’université McGill au Canada montre que le lait de soja est le meilleur lait végétal compte tenu de ses apports nutritionnels. Les résultats de leur étude sont publiés sur le site EurekAlert!.

Le lait de soja, juste derrière le lait de vache

Les chercheurs canadiens s’intéressent aux quatre principaux laits végétaux : le lait de soja, le lait de riz, le lait d’amande et le lait de coco. Ils comparent leurs avantages et inconvénients, d’un point de vue nutritionnel. Le soja est en première position du classement, c’est celui qui se rapproche le plus du lait de vache compte tenu de ses apports. Il est riche en protéines, contient des isoflavones, des phytonutriments, qui sont connus pour leur effet anti-cancérigène.

Le soja a cependant quelques inconvénients : un goût prononcé que tout le monde n’apprécie pas, la présence d’anti-nutriments (des substances qui altèrent l’absorption des bons nutriments), surtout, certaines personnes présentent aussi une allergie au soja et ses produits dérivés.

Les autres laits moins nourrissants

Le lait de riz n’est pas très nourrissant et riche en sucre. C’est ce qui rend d’ailleurs son goût plus agréable que celui du lait de soja. Le lait de coco est, quant à lui, riche en graisses saturées et ne contient pas de protéines. Mais il est peu calorique et peut aider à réduire le niveau de mauvais cholestérol. Les scientifiques jugent le lait d’amande moins intéressant que le soja, car il ne procure pas les nutriments essentiels, même s’il peut lui aussi, aider à diminuer le mauvais cholestérol et la perte de poids, du fait de la présence de matières grasses mono-saturées. Le lait de soja est donc le plus nutritif parmi tous ces laits végétaux.

Il faut toutefois veiller à consommer une version non ou peu sucrée de cette boisson. C’est sur ce type de produits que les chercheurs ont travaillé. Attention, les laits végétaux ne sont pas recommandés pour les nourissons. Ils contiennent trop peu de vitamine D et une allergie au soja peu surtout se développer chez l’enfant s’il en consomme trop tôt. En juin 2016, l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a émis une mise en garde pour rappeler aux parents que le lait maternel est le plus adapté aux nourrissons et que des préparations spécifiques existent pour les enfants intolérants.