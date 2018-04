Les laitages sont bons pour les os, surtout des hommes de plus de 50 ans

"Les produits laitiers sont nos amis pour la vie !". Le Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière (CNIEL) n’aurait pu choisir meilleur slogan pour vanter les bienfaits de la consommation de yaourts, de fromage, de lait, de crème ou de beurre tout au long de notre vie, et pas seulement lorsque nous sommes en pleine croissance.

En effet, selon une étude de l'Institut hébreu de SeniorLife pour la recherche sur le vieillissement (IFAR), de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas, de l'Université de Reading en Angleterre et du Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) vient de mettre en lumière les vertus d’un apport accru en produits laitiers sur la densité minérale osseuse et sur la colonne vertébrale des adultes. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Bone and Mineral Density.

Bénéfiques pour les os des hommes de plus de 50 ans

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont basés sur l’étude de Framingham, comprenant 1 522 hommes et 1 104 femmes âgées de 32 à 81 ans. Ils ont procédé à des mesures quantitatives de l’os grâce à la tomographie assistée par ordinateur (TDM) pour déterminer dans quelles mesures importait la consommation de produits laitiers.

Ils ont alors découvert que consommer régulièrement du lait, des yaourts ou du fromage était associé à une densité minérale osseuse volumétrique plus élevée et à une force vertébrale plus importante. Cet apport en produits laitiers semble avoir été particulièrement bénéfique chez les hommes de plus de 50 ans, indépendamment de leur apport en vitamine D sérique.

"Cette étude a porté sur l'ingestion de produits laitiers avec des mesures osseuses dérivées du TDM uniques car elles fournissent des informations sur la géométrie osseuse et le compartimentage. Les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle bénéfique d’une consommation de produits laitiers sur la santé osseuse", explique le Pr Shivani Sahni, chercheuse associée à l'IFAR et auteure principal de l'étude.

Des alliés contre le diabète de type 2

Protéines, vitamines, minéraux… les éléments bienfaiteurs des produits laitiers sont nombreux. En raison de leur teneur élevée en matière grasse, leur consommation doit être limitée. Mais cela ne signifie pas qu’il faut les bannir de notre alimentation, bien au contraire.

Ainsi, une étude présentée en 2014 à l'European Association for the Study of Diabetes (EASD) a montré qu’un régime alimentaire à base de produits laitiers riche en acides gras saturés peut en effet aider à réduire le risque de diabète de type 2 au cours de sa vie.

Pour les chercheurs à l’origine de ces travaux, les graisses présentes dans les produits laitiers peuvent jouer un rôle essentiel pour métaboliser le glucose, et dans le contrôle de la sensibilité à l'insuline. "Nos résultats suggèrent que, contrairement aux graisses animales en général, les graisses spécifiques aux produits laitiers peuvent avoir un rôle à jouer dans la prévention du diabète de type 2", expliquait alors le Dr Ulrika Ericson, membre du Centre du diabète de l'Université de Lund en Suède et principal auteur de l'étude.