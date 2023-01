Mal de gorge : un thé miel et citron soulage-t-il vraiment ?

L'ESSENTIEL Pour remédier aux pathologies hivernales, comme le rhume, on a souvent recours au thé avec du miel et du citron.

Aucune étude ne prouve l'efficacité de cette boisson.

Quand la température baisse, c'est le royaume du rhume, de la toux ou d'un état grippal. La majorité des Français consulte alors son médecin tandis que les autres attendent que ça passe.

L'astuce de grand-mère consistant à boire du thé chaud au citron et au miel pour protéger sa gorge et soigner un gros rhume est connue de tous. Mais fonctionne-t-elle vraiment ? Trois médecins américains interrogés par la National Public Radio (NPR) ont fait la lumière sur la question.

Remède de grand-mère : véritable efficacité ou effet placebo ?

Tout d'abord, les experts expliquent qu'il existe peu d'études cliniques prouvant que ces aliments sont utiles contre le rhume. Et pour cause : s'il est facile de définir l'efficacité d'un médicament en testant son effet placebo, il est beaucoup moins aisé de le vérifier avec des aliments comme le thé ou le miel, soulignent les médecins.

Rhume et maux de gorge : les bienfaits du thé

Le thé est particulièrement efficace pour soulager les maux de gorge. "Je dois reconnaître que lorsqu'un patient me consulte pour un rhume, je lui conseille souvent de siroter du thé", expose le Dr Edward Damrose, chef du service de laryngologie au centre Stanford Health.

"Je ne sais pas sûr que ce soit le thé lui-même qui ait la propriété bénéfique, ou que l'eau chaude coupe les mucosités et fasse que les patients se sentent bien", a-t-il précisé. Les liquides chauds peuvent libérer la gorge, qui gonfle avec l'inflammation et rend la déglutition difficile. En d'autres termes, une tasse d'eau chaude aurait le même effet. Cette solution serait même meilleure car elle est totalement exempte de caféine et de théine, contrairement au thé. N'oubliez pas que la caféine contenue dans le thé augmente la production d'acide et peut facilement irriter la gorge.

L’action du miel sur les maux de gorge

Selon le Dr Long, professeur assistant à la faculté de médecine David Geffen à UCLA aux Etats-Unis, il est "vraiment très spéculatif" d’affirmer que le miel a des propriétés thérapeutiques qui peuvent soulager les maux de gorge. Cependant, ce dernier ne voit aucune raison de l'interdire lorsqu'on a un rhume. S'il n'y a pas d'étude prouvant ses bienfaits pour les maux de gorge, il n'y a aucune preuve qu'il aggrave les symptômes.

Le rôle du citron pour combattre les infections

Les médecins affirment que la vitamine C contenue dans les citrons peut aider à combattre les infections respiratoires causées par des virus, notamment grâce à leurs propriétés anti-bactériennes. Étant donné que l'acide peut irriter la gorge, seulement un quart suffit.

L’automédication en cas de rhume

Les pharmacies stockent des dizaines de médicaments censés nous permettre de passer l'hiver. Cela aidera d'abord les pharmaciens et l'industrie pharmaceutique à bien démarrer l'été. Il n'y a pas de médicaments magiques. Méfiez-vous de l'armoire à pharmacie familiale, elle contient plus de pièges que de solutions.

En conclusion, préférez l'eau chaude au thé pour soulager les maux de gorge. Ajoutez du citron mais pas trop, un quart suffit, ainsi que quelques cuillerées de miel pour donner un peu de saveur à votre boisson. Reposez-vous, inhalez de la vapeur d'eau et évitez de parler ou parlez à voix basse si vous souffrez d’une extinction de voix.

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.