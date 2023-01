Les 4 meilleures façons de blanchir vos dents, selon les experts

L'ESSENTIEL Un blanchiment des dents est temporaire.

La consommation de certaines boissons, comme le thé ou le café, peut réduire la durée du blanchiment des dents.

C’est souvent l’une des premières choses que l’on remarque chez quelqu’un : son sourire… C’est donc mieux quand il est beau ! Pourtant, beaucoup de personnes sont complexées par leurs dents, notamment lorsqu’elles ne sont pas assez blanches. Alors, que faut-il faire pour avoir un sourire éclatant ? Pour répondre à cette question, nous avons rassemblé, grâce au travail de StudyFinds, plusieurs conseils issus de professionnels de la santé et de médias spécialisés américains.

Les méthodes en cabinet pour blanchir les dents

La première chose importante, qu’il s’agisse de l’aspect esthétique ou même sanitaire, c’est d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Dans l’idéal, les dentistes recommandent trois brossages de dents par jour, après chaque repas, de trois minutes environ. Pour certains patients, les praticiens conseillent, en plus du brossage classique, l’utilisation d’un hydropulseur ou de fil dentaire afin d’éliminer toutes les bactéries.

Pour blanchir leurs dents, certains optent pour un blanchiment en cabinet, chez le dentiste. Cela peut être onéreux mais les résultats sont plus durables. Cette méthode “utilise une solution de blanchiment qui blanchit la couleur de vos dents, selon le site spécialisé Edge Dental Houston. Cette solution à l’eau de Javel est très puissante et peut produire le résultat souhaité (visible après une seule visite), en seulement 30 à 60 minutes”. De plus, si vos gencives sont sensibles, il vaut mieux choisir cette méthode car les dentistes appliquent généralement un gel ou des produits pour protéger les gencives.

Une autre méthode existe aussi pour blanchir les dents : les kits de blanchiment des dents avec des plateaux sur mesure, c’est-à-dire des sortes de gouttières à poser sur les dents avec une solution de blanchiment. Cette méthode est moins chère, efficace mais doit être supervisée par un dentiste. Attention à ne pas acheter des gouttières en ligne sans consultation, vous risquez d'abimer vos dents et vos gencives.

Ne pas utiliser n’importe quel produit pour blanchir vos dents

En vente libre, vous pouvez aussi trouver des solutions de blanchiment des dents. Celles-ci "utilisent les mêmes produits chimiques que les produits de blanchiment des dents professionnels chez le dentiste. La différence est que les kits achetés en magasin contiennent ces produits chimiques à des concentrations beaucoup plus faibles, ils sont donc moins puissants. Mais attention, toutes les solutions que l’on trouve en grande surface ne se valent pas. “De nouveaux produits de blanchiment des dents apparaissent constamment, notamment des chewing-gums blanchissants, du fil dentaire et des bains de bouche, peut-on lire sur Verywell Health. Bien que ces produits soient relativement nouveaux, peu de recherches ont été effectuées pour prouver ou réfuter l'efficacité de ces produits de blanchiment”.

Pour éviter de trop dépenser, il y a aussi les remèdes maison pour blanchir ses dents. Ici aussi, les résultats ne sont pas toujours probants… Mais vous pouvez tout de même essayer ! L’une des astuces les plus connues est le bicarbonate de soude. "Prenez une tasse ou un petit bol, ajoutez quelques gouttes d'eau avec une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium et remuez pour faire une pâte, peut-on lire sur le site spécialisé Pearl Dentistry Houston. Utilisez votre doigt ou votre brosse à dents, appliquez la pâte sur vos dents et laissez-la ainsi pendant 2-3 minutes. Maintenant, rincez abondamment à l'eau”.