Dépression : le régime méditerranéen protège les personnes âgées

Suivre un régime de type méditerranéen tout au long de sa vie peut protéger les personnes âgées contre la dépression, selon une nouvelle recherche présentée à la réunion annuelle de l'American Psychiatric Association.



Le régime méditerranéen, également appelé régime crétois ou diète méditerranéenne, est une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays autour de la Mer Méditerranée caractérisée par la consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, herbes aromatiques, huile d'olive, poisson et de produits laitiers, une consommation modérée d'œufs et de vin, et une consommation faible de viande.

La dépression chez les personnes âgées est courante

Une équipe de chercheurs, dirigée par le psychiatre Konstantinos Argyropoulos, a mené une étude auprès de personnes âgées grecques. Parmi les participants, 64% ont déclaré suivre de loin un régime méditerranéen, et 34% une adhésion complète à ce mode d’alimentation. Près d'un quart d'entre eux souffraient de symptômes dépressifs, les femmes étant plus touchées.



L’équipe a constaté qu'un régime alimentaire plus riche en légumes et plus pauvre en volaille et en alcool était associé à une diminution de la probabilité de développer des symptômes dépressifs. "Nos résultats confirment que la dépression chez les personnes âgées est courante et fortement associée à plusieurs facteurs de risque", concluent les auteurs. "L'adhésion à un régime méditerranéen peut protéger contre le développement de symptômes dépressifs à un âge avancé", ajoutent-ils.

Pas de lien de cause à effet

L'étude n'établit pas de lien de cause à effet, les personnes souffrant de dépression ayant aussi plus de difficultés à maintenir une alimentation saine. Le régime méditerranéen, désigné comme le meilleur régime alimentaire à suivre par de nombreux nutritionniste, a aussi démontré ses bienfaits sur les performances physiques, la santé cognitive, le risque cardiovasculaire, la grossesse, le cancer du sein, l'ostéoporose, la qualité du sperme, la ménopause, la cirrhose du foie, la FIV ou encore le surpoids.