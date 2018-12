Pour perdre du poids, misez sur les céréales complètes

Les régimes alimentaires riches en grains entiers améliorent le profil métabolique et font perdre du poids, selon une nouvelle étude. Par rapport aux grains raffinés, ils réduisent l’apport calorique.

Concrètement, manger des grains entiers consiste à acheter des produits "complets", qui sont généralement de couleur brune plutôt que blancs. On peut ainsi acheter du riz, des pâtes, de la farine ou encore du pain "complet" plutôt que leur version raffinée. Les grains raffinés ont été dépourvus de leur couche de son extérieure (contenant les fibres) et des couches germinales intérieures (contenant différents nutriments). Ils ont aussi été moulus pour ne laisser que des glucides (hydrate de carbone).

Des résultats en deux mois

Nous voulions "déterminer si un régime à grains entiers modifie le microbiome intestinal et la sensibilité à l'insuline, ainsi que les biomarqueurs de la santé métabolique et de la fonctionnalité intestinale", indiquent les chercheurs en préambule. Pour ce faire, 50 Danois ont été inclus dans un essai randomisé. Pendant deux mois, ils ont testé des régimes à base de grains entiers et de grains raffinés.

Résultat : comparativement aux grains raffinés, les grains entiers n'ont pas modifié de façon significative la stabilisation du glucose et n'ont pas induit de changements majeurs dans le microbiome fécal. De plus, les niveaux d'hydrogène dans l'haleine, les acides gras dans le plasma et le temps de transit intestinal n'ont pas été affectés.

Un moindre risque de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires

Toutefois, le régime à grains entiers a diminué le poids corporel et les marqueurs inflammatoires. La réduction du poids corporel correspondait à une réduction de l'apport énergétique. "Par rapport à un régime à base de céréales raffinées, le régime à grains entiers n'a pas modifié la sensibilité à l'insuline et le microbiome intestinal, mais a réduit le poids corporel et l'inflammation", concluent les chercheurs. Une consommation élevée de céréales complètes est aussi associée à un moindre risque de diabète de type 2 et de maladies cardio-vasculaires.