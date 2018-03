Prendre un petit-déjeuner complet, c'est mieux pour perdre du poids

L’heure des repas plus importante que les calories pour perdre du poids ? C’est ce que suggère une étude publiée par The Endocrine Society.

Pour maigrir, il faudrait prendre un petit-déjeuner riche. Les auteurs de cette recherche ont constaté des pertes de poids, une réduction du diabète et de la dépense à l’insuline chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 2 qui suivaient ce régime. Cette étude a été réalisée au sein de l’université de Tel-Aviv, en Israël.

Privilégier le petit-déjeuner

Les chercheurs ont constaté qu’un régime basé sur trois repas par jour, répartis en un petit-déjeuner riche, un déjeuner moyen et un dîner léger, donne de meilleurs résultats que le régime répandu qui consiste à prendre six petits repas par jour.

29 personnes ont participé à l’étude. Toutes étaient obèses et atteintes d’un diabète de type 2, traités avec de l’insuline. L’âge moyen était de 69 ans. Deux groupes ont été créés, tout deux consommaient le même nombre de calories par jour. Dans le premier groupe, les patients prenaient le matin un gros petit-déjeuner, puis un déjeuner moyen et un dîner léger. Les autres prenaient six repas répartis dans la journée, comprenant trois collations.

Une perte de cinq kilos en trois mois

Au bout de trois mois, la perte de poids moyenne dans le premier groupe était de 5 kilos, dans l’autre groupe, il y a eu, au contraire, une prise de poids d’1,4 kilos en moyenne. Le premier groupe a aussi eu moins besoin d’insuline que le second, son niveau de glycémie s’est plus fortement réduit.

Enfin, les envies de glucides et la faim étaient moins fortes dans le groupe qui a pris trois repas. « Notre métabolisme change en fonction de la journée. Une tranche de pain consommée au petit-déjeuner conduit à une réponse glycérique inférieure et fait moins grossir, que la même tranche de pain consommée le soir », ajoute Daniela Jakubowicz, l'une des chercheuses, auteure de cette étude .

Ainsi, mieux vaut respecter l’adage populaire : un petit-déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un souper de pauvre !