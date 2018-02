La solution miracle

Si votre conjoint(e) est au régime, vous allez perdre du poids aussi

Selon une nouvelle étude, les personnes qui entament un régime pour perdre du poids ne se font pas uniquement du bien à elles-mêmes. Elles aideraient aussi, inconsciemment, leur conjoint ou conjointe à entamer une perdre du poids. Explications.

Être en couple, ce n’est pas uniquement partager des moments à deux. C’est aussi s’influencer l’un l’autre. C’est en tout cas ce que démontre une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue Obesity. Les chercheurs de l’Université du Connecticut, aux Etats-Unis, ont découvert que si un membre du couple entame un régime, son ou sa partenaire a des chances de perdre aussi du poids, sans pour autant y participer activement.

3% du poids initial en moins

130 couples ont été suivis sur une période de six mois. Les couples ont été séparés en deux groupes. Dans le premier, un membre du couple était inscrit à un programme de perte de poids de six mois. Dans le deuxième, l’autre membre recevait un simple document avec des informations sur l’alimentation, l’exercice physique et le contrôle du poids. Un tiers des partenaires, non engagés dans le programme structuré, a perdu 3% de son poids initial.

L’effet d’entrainement

Le professeur Amy Gorin, psychologue du comportement et auteure de l’étude appelle cela "l’effet d’entrainement". Concrètement, lorsqu’une personne change d’habitudes ou de comportement, les gens qui gravitent autour d’elle vont aussi changer.

"Les conjoints peuvent imiter les comportements de leur partenaire et les suivre dans le comptage des calories, en se pesant plus souvent et en mangeant des aliments moins gras", explique la psychologue. Ça c’est pour le côté positif. Mais les membres d’un couple peuvent aussi "mal" s’influencer. Si l’un peine à perdre du poids, il y a des chances que l’autre ait le même rythme. Cela devrait faire l’objet d’une future étude.