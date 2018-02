D’après une nouvelle étude, publiée dans la revue the European Journal of Preventive Cardiology, rester debout six heures par jour pour travailler au lieu d’être assis pouvait prévenir la prise de poids, voire en faire perdre.

En remplaçant la position assise par six heures par jour par la position debout, une personne de poids normal dépenserait en moyenne 54 kcal supplémentaires par jour. En supposant qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'apport alimentaire, cette dépense calorique équivaudrait à une perte ou une non prise de poids de 2,5 kg en un an et de 10 kg en quatre ans.

La station debout brûle plus de calorie

Les chercheurs ont analysé 46 études concernant 1 184 participants. Les participants, en moyenne, avaient 33 ans et leur poids était de 65 kg.

Les chercheurs ont constaté que rester debout permettrait de brûler 0,15 kcal par minute de plus qu’en restant assis.

La station assise prolongée, au travail et au cours de la journée, est associée à l'épidémie actuelle d'obésité et de maladies diabétique et cardiovasculaires. En moyenne, les Européens restent assis jusqu'à sept heures par jour, et même les personnes qui font du sport peuvent passer la plus grande partie de la journée assise sur une chaise.

Prévenir la prise de poids

Le professeur Francisco Lopez-Jimenez, chef du service de cardiologie préventive à la Mayo Clinic de Rochester aux États-Unis, a déclaré : « Non seulement l'activité musculaire pour se tenir debout permet de brûler plus de calories, mais elle pourrait être associée à une réduction de la fréquence des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et du diabète. Les bénéfices de la position debout pourraient même aller au-delà de la lutte contre l’obésité ».

Remplacer la position assise au travail par la position debout pourrait donc être un nouveau moyen de réduire le risque de prise de poids sur le long terme, voire d’améliorer la santé en général.

Un bénéfice probablement plus important

L'écart de dépense énergétique entre la position debout et assise pourrait être encore plus important que ce qui a été trouvé dans l'étude. Les participants à l’étude étaient immobiles, alors qu'en réalité, les gens font de petits mouvements en se tenant debout.

« Nos résultats sont peut-être sous-estimés parce que les gens ont tendance à faire des mouvements spontanés comme changer de poids ou se balancer d'un pied à l'autre, faisant de petits pas en avant et en arrière », a déclaré le professeur Lopez-Jimenez.

D’autres études ont déjà montré qu’il est important d'éviter de s'asseoir pendant des heures et rester debout pour travailler semble une première étape pour augmenter son activité physique.