En quoi le pain blanc est-il mauvais pour notre santé ?

Nombreux sont les Français qui mangent de la baguette matin, midi et soir. Pourtant, consommer du pain blanc est un mauvais réflexe alimentaire. En cette rentrée, le Haut Conseil de la Santé publique recommande "pour les produits céréaliers (pain, pâtes, riz, etc.), de privilégier les produits complets et semi-complets". "Ce message s’appuie sur des études : les céréales complètes participent à la prévention du cancer du colon", explique le nutritionniste Arnaud Cocaul à Ouest-France. "En consommant trop de produits raffinés, comme le pain blanc, nous n’apportons pas assez de nutriments à notre corps", insiste-t-il.

Trop de sel, de sucre et de gluten

Selon une étude, menée par l’organisation World Action on Salt & Health (WASH), en partenariat avec l’Université de Toronto, au Canada, le pain blanc contient généralement beaucoup trop de sel. Il est aussi réalisé avec les farines les plus pauvres du marché - on parle alors de calories "vides", qui n’apportent aucun de nutriments au corps. Il contient également du gluten, à l’origine de nombreuses maladies, et beaucoup de sucre (glucides), dont la trop importante consommation peut entrainer un surpoids ou une addiction. Enfin, cet aliment a un indice glycémique trop élevé, c'est-à-dire qu'il augmente la concentration de glucose dans le sang.



L’enquête réalisée par Elise Joseph, Notre pain est-il dans le pétrin ? indique aussi que la plupart des pains blancs sont difficile à digérer, du fait de la farine de base avec lesquels il sont fabriqués, certains meuniers y ajoutant des additifs et des exhausteurs de goût.

Le pain complet est riche en fibres

A contrario, le pain complet, fait à base de farine complète, est riche en fibres, qui facilitent le transit intestinal et régulent le taux de cholestérol et le taux de glycémie. Elles sont notamment recommandées pour prévenir ou retarder des maladies comme le diabète et les problèmes cardiaques. Les fibres favorisent aussi le sentiment de satiété, permettant d’éviter le grignotage.



Une étude publiée dans la revue Cell Metabolism relativise néanmoins l’opposition pain blanc/pain complet. En comparant les effets d’un régime intégrant ces deux aliments, des chercheurs de l’Institut Weizmann (Israël) sont parvenus à la conclusion que le pain complet n’apporte pas plus de bénéfices d’un point de vue métabolique que le pain blanc et qu’en réalité, cela dépend de chacun.

Par ailleurs, que se soit pour le pain blanc ou le pain complet, l’utilisation d’un levain naturel, un ensemble microbien qui entraîne une fermentation spontanée, plutôt que d’une levure chimique est primordiale pour assurer une bonne digestion.