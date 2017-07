Amiens : des chiens pour traiter des malades mentaux

Il était le meilleur ami de l’homme, le voilà propulsé dans la fonction d’aide-soignant. Sa spécialité ? Les malades mentaux. Depuis 2010, l’hôpital psychiatrique Philippe-Pinel d’Amiens a fait entrer les chiens dans les services.

« Cet hôpital, précise le site de Femme Actuelle, est le seul centre de France où la cynothérapie a été intégrée à un programme de soin complet de psychiatrie. » 54 médecins sont habilités à prescrire cette thérapeutique et 259 patients en ont bénéficié.

Les golden retrievers ou autres bergers agissent comme un médicament anti-dépressif. Ils permettent bien souvent de rompre l’isolement du patient, de réduire le stress et de socialiser certains malades.



Et ces quatre chiens ont changé la vie de plusieurs pensionnaires. Comme celle de Priscilla, 27 ans. Elle souffrait des psychoses infantiles et se mutilait en se brûlant ou en scarifiant. Grâce à ses compagnons canins, "Zoé" et "Fatou", elle est sortie de son isolement pour se promener régulièrement dans le parc.

Plus âgé, 43 ans, Stéphane, lui aussi, a quitté son enfer quotidien. Ce patient schizophrène avalait tout ce qui lui passait par les mains : fourchettes, draps qu'il coupait en lanières. Jusqu’au jour où il a fait la connaissance de "Zoé". Ce chien lui a peut-être sauvé la vie. Du jour en lendemain, le patient n’a plus ingéré de corps étrangers.