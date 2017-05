Réconfortants mais pénibles ?

Lorsqu’ils étaient seuls face à leur audience, les enfants produisaient le cortisol en plus grande quantité. Avec leur chien, tout dépendait de leur interaction. Ceux qui appelaient leur animal pour les caresser étaient les moins stressés, et leur échange semblait les apaiser.

En revanche, si le chien venait de lui-même pour réclamer de l’attention, le niveau de cortisol des enfants augmentait. Comme si dans cette situation, ils se sentaient harcelés, ou au moins dérangés.



« La préadolescence est une période pendant laquelle les références sociales des enfants s’étendent au-delà de la sphère parentale, alors que leurs capacités émotionnelles et biologiques à supporter le stress sont en pleine maturation, explique Darlene Kates. Nous savons déjà que cet apprentissage à l’enfance a des conséquences tout au long de la vie sur la santé émotionnelle et le bien-être, nous devons mieux comprendre ce qui fonctionne pour amortir ces réponses au stress, tôt dans la vie. » La présence d’un animal semble, d’après cette étude, profiter à leur développement social.