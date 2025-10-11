Diabète : la piste de «l’insuline intelligente»

L'ESSENTIEL Une nouvelle molécule hybride combine insuline et glucagon pour mieux réguler la glycémie.

Elle s’adapte aux besoins du corps et reste stable sans réfrigération.

Les premiers résultats sont prometteurs, mais le traitement reste en phase expérimentale.

Réguler la glycémie des patients diabétiques sans risquer l'hypoglycémie : c'est le défi que pourrait bien relever une nouvelle protéine développée en laboratoire. Aux Etats-Unis, des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université d'Indiana ont conçu une molécule hybride inspirée de deux hormones clés : l'insuline et le glucagon. Leurs travaux, publiés dans la revue ACS Pharmacology and Translational Science, offrent un nouvel espoir pour les personnes atteintes de diabète de type 1.

Un double effet hormonal en une seule injection

Chez les patients diabétiques de type 1, le pancréas ne produit plus assez d'insuline, hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Or, s’injecter de l'insuline seule n'est pas sans risque : trop de baisse de glycémie (hypoglycémie) peut être aussi dangereux qu'une hausse (hyperglycémie).

Or, la protéine mise au point par l'équipe de scientifiques agit à la fois comme l'insuline et le glucagon, cette hormone qui, à l'inverse, stimule la production de glucose par le foie. Ce double signal hormonal permet à l'organisme d'ajuster naturellement sa réponse en fonction des besoins. "Trop de glucose ? L'insuline l'emporte. Trop peu ? C'est le glucagon qui prend le relais, expliquent les chercheurs dans un communiqué. Notre approche simplifie la conception d'insulines intelligentes en exploitant un interrupteur naturel du foie."

Vers une insuline adaptative

Testée sur des rats, cette molécule hybride a permis d'améliorer la régulation de la glycémie. Autre avantage majeur : elle reste stable plusieurs semaines sans réfrigération, ce qui facilite sa conservation, notamment dans les zones où la chaîne du froid est difficile à maintenir. Cela pourrait la rendre plus accessible que les insulines actuelles.

Les chercheurs envisagent deux versions de cette "insuline intelligente" : une à action courte pour les pompes à insuline, et une autre à injection hebdomadaire. Si "le développement en est encore à ses débuts", une telle innovation pourrait soulager les patients contraints aujourd'hui de jongler entre insuline et glucagon. Pour rappel, le diabète de type 1 (environ 6 % des cas de diabète) touche plus de huit millions de personnes dans le monde, dont environ 300.000 en France.