Et si la vaccination se faisait par un massage de la peau ?

L'ESSENTIEL L'étirement aigu de la peau induit une libération de médiateurs inflammatoires.

En outre, la modification de la tension cutanée augmente la perméabilité sans endommager les tissus en ouvrant les follicules pileux

L'administration de vaccins associée à l’étirement cutanée favorise une production efficace d'anticorps.

En raison de la peur des aiguilles, de nombreuses personnes ne se font pas vacciner pour prévenir les formes graves de certaines maladies, comme la grippe ou le coronavirus. Cependant, des chercheurs du King’s College London (Angleterre) ont trouvé une alternative aux injections. Pour parvenir à celle-ci, ils sont partis d’un constat : "en cas de lésion tissulaire, la mécanosensation cutanée favorise la défense immunitaire et le retour à l'homéostasie. Cependant, l'impact d'un étirement cutané aigu, tel que le frottement de la peau, est mal compris."

Afin d’analyser l'impact de l'étirement cutané sur la perméabilité cutanée et le système immunitaire, les scientifiques ont, dans le cadre d’une étude, utilisé un dispositif qui étire la peau par aspiration. Ce dernier mime un massage appliquant sur la peau une tension similaire à celle d’un massage thérapeutique ou à l’application d’une crèm, pendant 20 minutes chez des souris puis chez des êtres humains. Ensuite, l’équipe s’est concentrée sur plusieurs paramètres mécaniques, microbiologiques et physiologiques de l’épiderme avec et sans massage.

Le massage active une réponse immunitaire locale

Selon les résultats, publiés dans la revue Cell Reports, une seule modification de la tension cutanée induit une réorientation des fibres de collagène, une mécano-transduction dans les cellules stromales, la production de médiateurs inflammatoires et le recrutement de cellules immunitaires vers la peau. Dans le même temps, le dispositif a temporairement augmenté la perméabilité de la peau chez les animaux et les êtres humains, grâce à l'ouverture des follicules pileux, à savoir les cavités dans lesquelles le poil prend sa naissance. L’épiderme a conservé son imperméabilité habituelle après environ 15 minutes.

Les changements cutanés induits par l'étirement entraînent l'activation et la migration des cellules immunitaires dans la peau par exposition à des composés dérivés du microbiote cutané. "Ce phénomène déclenchait alors une réponse immunitaire entraînant notamment une réaction inflammatoire locale et l’initiation de la réponse immunitaire dite 'adaptative'. Cette immunité qui permet l’élimination hautement spécifique de pathogènes est à l’origine de la mémoire du système immunitaire", peut-on lire dans un communiqué de l’Inserm.

L’étirement cutanée associée à la vaccination est plus efficace qu’une injection intramusculaire

Par la suite, les auteurs ont exploité l'étirement cutané aigu pour permettre l'administration de vaccins sans aiguille. Ils ont appliqué une lotion topique contenant un vaccin antigrippal marqué par fluorescence, en association avec le dispositif d'étirement cutané. D’après leurs observations, cela a favorisé l'accumulation d'antigènes dans les ganglions lymphatiques et produit une réponse supérieure, avec des taux d’anticorps plus élevés contre l’antigène de la grippe H1N1, à celle obtenue par injection intramusculaire. "Cette nouvelle voie d'accès à la peau pourrait être utilisée de nombreuses façons : nous avons démontré son potentiel pour l'administration de vaccins, mais nous commençons également à réfléchir à l'administration de thérapies cellulaires et à son utilisation à des fins diagnostiques", ont conclu les scientifiques.