Blessure : un «nettoyage cellulaire» pour favoriser la régénération des tissus sains

L'ESSENTIEL Récemment identifié, la "cathartocytose" est un processus induit par une lésion que les cellules utilisent pour réduire leur machinerie cellulaire.

En clair, ce nettoyage cellulaire aide les cellules plus âgées à revenir à un état plus jeune pour favoriser la régénération des tissus sains.

Nous avons identifié ce processus dans le tube digestif, mais nous soupçonnons qu'il est également pertinent dans d'autres tissus", selon les chercheurs.

"Après une blessure, la cellule a pour rôle de réparer cette lésion. Mais la machinerie cellulaire mature qui lui permet de fonctionner normalement s'en trouve entravée", a déclaré Jeffrey W. Brown, docteur en médecine et professeur adjoint de médecine au département de gastroentérologie de la faculté de médecine de l'Université de Washington (États-Unis). Pour en savoir davantage sur la façon les cellules guérissent, ou non, en réponse à des lésions, telles qu'une infection ou une maladie inflammatoire, le chercheur et son équipe ont analysé des souris présentant une lésion gastrique. "Les cellules principales gastriques utilisent la paligénose (la réversion d'un état de cellules souches pour la guérison) pour se reprogrammer en cellules métaplasiques exprimant le polypeptide spasmolytique, semblables à des cellules progénitrices", ont-ils expliqué au début de leur étude, publiée dans la revue Cell Reports.

"Cathartocytose" : un processus qui rajeunit les cellules et favorise la guérison d’une blessure

En examinant les animaux, les scientifiques ont identifié un phénomène qui aide les cellules plus âgées à revenir à un état apparemment plus jeune pour favoriser la régénération des tissus sains. Ils parlent de "cathartocytose", d'après la racine grecque qui signifie "nettoyage cellulaire". Ce nettoyage cellulaire est un moyen rapide de se débarrasser de la machinerie afin qu'elle puisse rapidement devenir une petite cellule primitive capable de proliférer et de réparer la lésion. « Nous avons identifié ce processus dans le tube digestif, mais nous soupçonnons qu'il est également pertinent dans d'autres tissus », ont précisé les auteurs qui comparent ce "processus de purge cellulaire" à un vomissement ou une élimination des déchets qui crée un raccourci.

Ce nettoyage cellulaire pourrait contribuer à mieux comprendre les mécanismes de réponse aux blessures, notamment en cas de lésions chroniques. "Par exemple, une cathartocytose persistante en réponse à une infection est le signe d'une inflammation chronique et de lésions cellulaires récurrentes, propices au développement du cancer. En fait, le déchet cellulaire purulent éjecté résultant de cette cathartocytose pourrait également permettre d'identifier ou de suivre le cancer."

"Donner aux cellules matures la capacité de se comporter comme des cellules cancéreuses"

Cependant, les chercheurs ont pointé du doigt quelques inconvénients de ce processus. "Les cellules pourraient potentiellement l'utiliser pour se débarrasser de leurs déchets dans d'autres situations plus préoccupantes, comme donner aux cellules matures la capacité de commencer à se comporter comme des cellules cancéreuses." En outre, une production supplémentaire de déchets est susceptibles d'alimenter des états inflammatoires. Selon l’équipe, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats, qui pourraient également ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le cancer de l'estomac et peut-être d'autres cancers gastro-intestinaux.