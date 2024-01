Blessure : le temps perçu influence notre guérison

L'ESSENTIEL Les blessures physiques des participants semblaient guérir plus rapidement quand ils pensaient que plus de temps s'était écoulé.

À l’inverse, la guérison était plus lente lorsque le temps perçu était plus lent.

À terme, ce type de travaux pourrait aboutir à de nouvelles thérapies pour soigner les blessures physiques, en intégrant davantage l'aspect psychologique.

C’est une preuve supplémentaire que la psychologie influence notre santé physique ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports, le temps perçu - et non réel - aurait un impact très important sur la guérison de blessures physiques.

La perception du temps impacte la guérison physique

Pour parvenir à ce résultat, les deux auteurs Peter Aungle et Ellen Lange, psychologues et chercheurs à l’Université de Harvard, aux États-Unis, ont utilisé une procédure définie pour blesser légèrement trente-trois participants à l’aide de ventouses placées sur leurs bras. La perception du temps a été manipulée en laboratoire : lent (ralenti de moitié, soit 14 minutes), normal (non modifié, soit 28 minutes) et rapide (doublé, soit 56 minutes).

Résultats : les blessures semblaient guérir plus rapidement quand les participants pensaient que plus de temps s'était écoulé. À l’inverse, la guérison était plus lente lorsque le temps perçu était plus lent, c’est-à-dire quand ils pensaient que moins de temps s’était écoulé. Bien sûr, le temps réel ne changeait pas mais les participants avaient une perception biaisée par les chercheurs. D’après cette étude, l’effet du temps sur la guérison physique est donc fortement influencé par sa perception.

Vers de nouvelles approches thérapeutiques davantage fondée sur la psychologie

Forts de ces conclusions, les psychologues souhaitent une meilleure prise en compte des influences psychologiques sur la santé physique, notamment dans le cadre de futures recherches scientifiques.

Même si d’autres travaux sont nécessaires pour confirmer l’impact de la psychologie sur la santé physique, cette étude montre déjà que les facteurs psychologiques influencent la guérison physique. À terme, de nouvelles approches thérapeutiques pourraient donc être envisagées pour la guérison de blessures physiques, en modifiant la perception du temps.