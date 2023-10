Sport : les risques de blessures graves sont «étonnamment faibles»

L'ESSENTIEL Entre 2012 et 2017, un total de 11.702 blessures graves étaient associées à l’activité physique, dont 1,3 % étaient mortelles.

Parmi les sports les plus pratiqués, le football présente le taux d'incidence de blessures le plus élevé.

Cependant, le risque de traumatismes majeurs est faible par rapport aux avantages du sport pour la santé et le bien-être.

Dans une récente étude, des scientifiques des universités de Manchester et de Bath (Royaume-Uni) ont remis en question les idées reçues sur les "dangers" associés aux activités physiques. Pour estimer l'incidence des traumatismes majeurs liés au sport en Angleterre et au Pays de Galles, ils ont utilisé les données provenant d'hôpitaux où des patients se sont présentés avec des blessures graves. Ensuite, l’équipe a examiné 61 sports et autres activités physiques pratiqués au niveau national, indépendamment de leur popularité, et a fourni une estimation comparable des risques encourus par les adeptes.

Sport : le football présente le taux d'incidence de blessures le plus élevé

Selon les résultats, publiés dans la revue Injury Prevention, entre 2012 et 2017, un total de 11.702 traumatismes majeurs ont été causés par le sport et l’activité physique, dont 1,3 % ont été mortels. "Le taux d'incidence était plus élevé chez les hommes (6,44 pour 100 000) que chez les femmes (3,34 pour 100 000)", peut-on lire dans les travaux.

Les activités de remise en forme, telles que la course à pied, le golf, les cours de danse et les séances de gymnastique, sont celles qui risquaient le moins de provoquer des blessures. Parmi les sports les plus pratiqués, le football présente le taux d'incidence de blessures le plus élevé (6,56 blessures pour 100.000 pratiquants par an), bien que ce taux soit lui aussi relativement faible. Les sports motorisés (532 blessures), les activités équestres (235 traumatismes), le parapente et deltaplane (191 blessures) sont de loin les activités les plus risquées parmi celles analysées.

"Le risque de blessure grave est faible par rapport aux avantages que procure le fait de rester actif"

Face à ces résultats, les auteurs ont estimé que les risques de blessures graves liés à la plupart des sports et des exercices physiques, même ceux qui sont considérés comme risqués par la population, étaient "étonnamment faibles". Ainsi, "cette recherche démontre que la pratique d'activités physiques est en grande majorité sans danger et bénéfique pour la santé. Bien qu'aucune activité physique ne soit totalement sans risques, le risque de blessure grave est faible par rapport aux avantages pour la santé et le bien-être que procure le fait de rester actif", a déclaré Le Dr Sean Williams, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Le chercheur a indiqué que de nombreuses blessures liées au sport et aux loisirs peuvent être évitées. "Qu'il s'agisse d'équipements de protection, de modifications des règles ou des lois, ou encore d'éducation, une fois que nous aurons identifié comment et où les blessures se produisent, nous pourrons commencer à réfléchir aux moyens de les prévenir dans chaque sport", a-t-il ajouté.