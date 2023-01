Blessure : cette algue peut aider la chair à cicatriser plus vite

L'ESSENTIEL Euglena gracilis contient des nutriments, des acides aminés essentiels, des acides gras, des vitamines et des minéraux, d’après Frontiers in Nutrition.

Au delà des bienfaits pour la peau, cette algue contient des fibres alimentaires insolubles bien connues pour atténuer l'obésité et le diabète.

Encore une preuve des bienfaits des algues sur la santé, et pas seulement dans l’assiette ! Des chercheurs sud-coréens ont découvert que de minuscules particules provenant d'une algue d'eau douce appelée Euglena gracilis favoriserait la prolifération et la migration des cellules de la peau, ce qui activerait la cicatrisation en cas de blessures.

Euglena gracilis réduit l'inflammation de l'épiderme

Les résultats de leur étude a été publiée dans la revue Advanced Materials Interfaces. Lors des tests effectués, les scientifiques ont remarqué que cette algue avait également aidé le corps à produire davantage de collagène qui constitue environ 80 % de notre peau.

D’après les auteurs, l’algue libère des bêta-glucanes, appelés paramylon, qui encouragent le système immunitaire à se réguler et aident la peau endommagée à se régénérer. Ils contiennent en outre des antioxydants qui sont largement utilisés dans les produits de soins de l’épiderme puisqu’ils limitent l’inflammation de la peau.

Les cellules des algues sont moins nocives que les cellules animales

Euglena gracilis présente de nombreux avantages par rapport à d’autres algues car sa membrane cellulaire est assez souple et il est possible de la cultiver en grande quantité sans risque d'infection virale, indiquent les auteurs. C'est pourquoi ils étaient particulièrement désireux d'essayer d'obtenir des vésicules extracellulaires à partir de cette algue.

Les vésicules extracellulaires (VE) sont des particules produites et excrétées par les cellules et entourées d’une bicouche lipidique. Elles étaient autrefois considérées comme des déchets cellulaires mais elles constituent en fait une forme importante de communication intercellulaire et attirent désormais une attention considérable en raison de leurs rôles dans une variété de processus physiologiques et pathologiques.

Selon l'équipe de recherche sud-coréenne, les vésicules extracellulaires qui sont libérées par les cellules animales peuvent être directement transférées dans l'organisme à des fins médicales, par exemple pour aider à supprimer les cellules cancéreuses chez les personnes atteintes de leucémie. Cependant, elles n'ont pas été utilisées à grande échelle car elles peuvent être contaminées. Cette algue présente donc une alternative potentielle, d'après les chercheurs.