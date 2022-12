Une algue pour remplacer la viande rouge ?

L'ESSENTIEL La spiruline est une algue bleu-vert (famille des cyanobactéries) qui existe depuis 3,5 milliards d'années sur la Terre. Ce micro-organisme se développe naturellement dans les eaux douces.

Ce super-aliment est consommé depuis l'Antiquité : les Aztèques l'utilisaient pour confectionner une sorte de fromage et les Kanembou (au Tchad) pour faire des galettes.

Aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent de nouveau à la spiruline pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles et son faible impact sur l'environnement pour la cultiver.

Et si vous remplaciez votre steak de bœuf par une algue ? C’est ce que propose une équipe de chercheurs de l'Institut technologique danois, de l'université d'Islande et de Matis Iceland. Ensemble, ils ont étudié les bienfaits de cette algue bleu-vert sur notre santé et son empreinte écologique, en comparaison avec la viande rouge. Les résultats ont été publiés dans la revue Marine Biotechnology.

Spiruline : un super-aliment riche en protéines et en fer

Sur la base d’analyses en laboratoire, les scientifiques ont montré que la spiruline possède des qualités nutritionnelles supérieures à la viande de bœuf en termes de protéines, de fer, de calcium, d’acides gras essentiels et de provitamine A ( β -carotène). Selon eux, cette algue pourrait donc servir de substitut sain et sûr à la viande dans l’alimentation quotidienne.

Concrètement, 100 g de spiruline séchée ou déshydratée contient en moyenne 57,5 g de protéines et 28,5 mg de fer, contre environ 20 g de protéines et 1,93 mg de fer pour 100 g de bifteck. Mieux encore, le fer contenu dans la spiruline “est significativement plus biodisponible”, ce qui signifie que l’organisme l’assimile mieux.

“La spiruline est une cyanobactérie microscopique filamenteuse flottant librement, sans danger pour la consommation humaine, avec des avantages nutritionnels et thérapeutiques potentiels enregistrés, notamment des effets antioxydants, anticancéreux et antiviraux”, ajoutent les chercheurs dans leur publication.

Consommer de la spiruline est “plus sain, plus sûr et plus durable”

Au-delà de ses qualités nutritives, l’algue bleu-vert intéresse les scientifiques car elle permettrait de nourrir l’humanité en réduisant fortement l'empreinte environnementale liée à la production de viande. “La sécurité nutritionnelle, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique peuvent aller de pair”, avance le Dr Asaf Tzachor, co-auteur de l’étude et chercheur à l'École de durabilité de l'université Reichman.

Dans cette recherche, les scientifiques ont analysé l’impact de la culture de spiruline par un système de biotechnologie de pointe en Islande. Ils montrent que pour chaque kilogramme de viande bovine remplacé par cette spiruline, on économiserait 1.400 litres d'eau, 340 mètres carrés de terres fertiles et près de 100 kilogrammes de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Autre atout de ce système de production : il résiste aux fluctuations des conditions environnementales et climatiques et pourrait donc être déployé dans différentes régions du monde.

Alimentation : comment intégrer la spiruline dans les repas ?

“Tout ce que les consommateurs doivent faire est d'adopter un peu de spiruline islandaise dans leurs repas et régimes au lieu de la viande de bœuf. C'est plus sain, plus sûr et plus durable. Quel que soit le changement que nous souhaitons voir dans le monde, il doit se manifester dans nos choix alimentaires.”

Cette algue peut être consommée sous différentes formes, notamment sous forme de pâte, de poudre ou de comprimé. On peut par exemple utiliser la poudre de spiruline comme ingrédient dans les pâtes à crêpes et à gâteaux, ou encore l’incorporer dans la préparation d'un smoothie maison.