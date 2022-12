Blessures, chutes : des conseils pour garder l'équilibre cet hiver

L'ESSENTIEL Certains traitements peuvent aussi avoir un impact sur l’équilibre.

L’Assurance maladie recommande aux personnes âgées de conserver une activité physique douce pour limiter la fonte musculaire, un facteur de risque de chute.

Le verglas, la neige, les trottoirs rendus glissants par la pluie : en hiver, une chute peut survenir rapidement. Pour les plus fragiles, cela représente un véritable danger. Comme le rappelle le ministère de la santé, les chutes des personnes âgées entraînent chaque année plus de 100.000 hospitalisations et plus de 10.000 décès, en France. Pour limiter les risques, il est important de prendre quelques précautions. Kariline Bringe, chirurgienne orthopédique de la Mayo Clinic aux États-Unis, donne quelques conseils pour garder l’équilibre.

Chutes : qu’est-ce qui perturbe notre équilibre ?

"De nombreuses parties de votre corps jouent un rôle clé dans votre équilibre, explique cette spécialiste. Vos muscles, vos os, vos articulations, vos yeux, l'oreille interne, vos nerfs, votre cœur et vos vaisseaux sanguins doivent fonctionner normalement pour que vous ayez un équilibre normal. Lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas bien, vous pouvez avoir des problèmes d’équilibre." Mais parfois, ce sont des facteurs extérieurs qui engendrent la perte d’équilibre, comme les conditions hivernales. Les chutes sur la glace et la neige peuvent entraîner des blessures telles que des fractures aux bras, aux jambes et aux hanches, de graves blessures au dos et des commotions cérébrales.

Comment préserver son équilibre pour réduire le risque de chute ?

"Vos bras sont l'un de vos meilleurs outils pour garder l'équilibre, surtout dans des conditions glaciales, affirme Kariline Bringe. C'est une chose simple, mais portez vos gants à l’extérieur (…). Et gardez les mains hors de vos poches." Lorsque nous avons les bras de chaque côté du corps, il est plus facile de rester en équilibre. Dans la même logique, il est plus prudent d’avoir un sac à dos ou à bandoulière, plutôt qu’un sac à main, pour garder les mains libres.

Si vous savez qu’il y a un risque de verglas, alors il faut être prudent dans vos déplacements. Toutes les zones humides sur les trottoirs doivent être considérées comme des endroits potentiellement glacés. La chirurgienne orthopédique conseille de marcher lentement, avec des petits pas, un peu comme un pingouin. "Pointez vos pieds légèrement vers l'extérieur pour maintenir votre centre d’équilibre, précise-t-elle. Placez votre centre de gravité directement au-dessus de vos pieds dans la mesure du possible."

Elle recommande aussi de s’équiper correctement, avec des chaussures bien lacées et antidérapantes. Si c’est possible, vous pouvez vous accrocher aux mains courantes présentes sur votre chemin, ou vous équipez d’un bâton de marche. Lorsque vous rentrez à l’intérieur, il est préférable de bien essuyer vos pieds pour ne pas glisser. Surtout, il faut rester vigilant, et ne pas faire plusieurs choses à la fois, comme envoyer des textos en marchant, par exemple.

Comment réagir en cas de chute ?

"Si vous tombez, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas blessé", prévient Kariline Bringe. Ensuite, elle recommande de se relever doucement, en s’aidant des mains et des genoux, et en posant les pieds l’un après l’autre au sol. "Même si la chute vous semble sans conséquences dans l’immédiat, restez vigilant, alerte l’Assurance maladie. En effet, des symptômes peuvent apparaître par la suite (douleurs, malaise, gonflement d’une articulation, hématome, etc.) Dans ce cas, consultez votre médecin traitant."